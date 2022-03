We twijfelen niet aan de financieringscapaciteit van Biocartis.

Biocartis verkocht 323.000 testcartridges in 2021. Daarmee haalde het zijn doel 40 procent meer te verkopen dan in 2020. Na de sterke eerste jaarhelft, met een stijging van 96 procent tegenover de eerst helft van 2020, was er in de tweede jaarhelft, ondanks een bedrijfsbrand die de de productie op de snelste productielijn twee maanden stillegde, nog 11 procent groei. De inkomsten uit de verkoop van producten stegen met 27 procent tot 40,5 miljoen euro. De verkoop van cartridges bracht 31,6 miljoen euro (+27%) op, die van Idylla-instrumenten 8,9 miljoen (+8,9%). De gemiddelde verkoopprijs van de testcartridges zakte van 102 naar 96 euro door het grotere aandeel van de SARS-CoV-2 test, waarvan de verkoopprijs in 2021 daalde. De gemiddelde prijs voor de oncologietesten bedroeg 105 euro. De SARS-CoV-2 testen leverden 14 procent van de cartridgeverkoop aan. In Europa (+69%) en de distributiemarkten steeg de verkoop sterk. In de Verenigde Staten stabiliseerde het verkochte volume oncologietesten, maar de verkoopprijzen namen wel met meer dan 10 procent toe. De brutomarge bedroeg 16 procent, tegenover 18 procent in 2020. De operationele kasuitstroom nam toe van 43,3 naar 69,5 miljoen euro. Het aantal geplaatste Idylla's steeg netto met 331 tot een cumulatief aantal van 1912 stuks. In de tweede jaarhelft daalde het aantal plaatsingen tegenover 2020 van 234 naar 142 door een tekort aan cartridges om nieuwe plaatsingen te ondersteunen. Het jaarcijfer viel wel binnen de verwachtingen van 300 à 350 toestellen. De kaspositie bedroeg eind vorig jaar 53,5 miljoen euro, inclusief 6 miljoen uit een kredietfaciliteit. De verzekeringsclaim voor de brandschade bedraagt 4,6 miljoen euro, waarvan eind vorig jaar 3,8 miljoen nog niet geïnd was. Voor het eerst formuleerde Biocartis becijferde omzet- en margeprognoses voor het komende jaar. De productomzet zal met 24 à 36 procent toenemen tot 50 à 55 miljoen euro, rekening houdend met de verwachte daling van het aantal verkochte covid-testen. De brutomarge zal klimmen naar 25 à 30 procent dankzij hogere volumes en meer productie op de snelste productielijn. De operationele kasuitstroom zal met 9,5 à 13,5 miljoen euro dalen tot 47 à 43 miljoen. 2022 wordt een druk jaar voor de uitbreiding van het testmenu. In oncologie volgt normaal de Amerikaanse goedkeuring van de MSI-darmkankertest, en wordt de CE-IVD gemarkeerde GeneFusion-longkankertest gelanceerd. Daarnaast worden drie oncologietesten met aantrekkelijke marges gelanceerd uit partnerprogramma's met LifeArc, GeneproDX en SkylineDX. In infectieziekten volgt de CE-IVD-markering van SeptiCyte Rapid Plus, een sepsistest die een bacteriële infectie kan onderscheiden van een virale infectie. Partner Nichirei Bioscienses diende in het vierde kwartaal de goedkeuringsaanvragen in voor de eerste drie oncologietesten in Japan. De goedkeuringen worden op zijn vroegst eind 2022 verwacht.ConclusieDe forse margeverbetering is door de brand uitgesteld maar zeker niet afgesteld. De jaarlijkse groei blijft consistent 30 à 40 procent. In dat tempo kan Biocartis in 2025 het break-evenniveau bereiken. De grootste investeringen zijn achter de rug. De markt focust evenwel op de tegenslagen en de noodzaak, allicht dit jaar nog, van bijkomende financiering. Door de extreem lage waardering valt een opportunistisch overnamebod niet uit te sluiten. We twijfelen niet aan de financieringscapaciteit en bevestigen het koopadvies.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 1,86 euroTicker: BCART BBISIN-code: BE0974281132 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 107 miljoen euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -56%Koersverschil sinds jaarbegin: -48%Dividendrendement: -