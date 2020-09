Biocartis verraste positief bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Toch is het vertrouwen van de beleggers in het Mechelse diagnosticabedrijf duidelijk nog niet hersteld.

Het Mechelse diagnosticabedrijf Biocartis verraste positief bij de presentatie van de halfjaarcijfers door zijn oorspronkelijke jaarverwachtingen voor 2020 weer op te vissen. Die had het na de uitbraak van de covid-19-pandemie in maart geschrapt. Dat betekent in eerste instantie dat Biocartis aan zijn doelstelling vasthoudt om dit jaar 300 à 350 nieuwe Idylla's te plaatsen (337 toestellen in 2019). Door de beperkte toegang van het verkoopteam tot bestaande en nieuwe klanten liep de groei van het aantal geïnstalleerde Idylla's in de eerste jaarhelft vertraging op. De stijging bleef beperkt tot 101 Idylla's, tegenover een toename met 156 toestellen in de eerste helft van 2019. Op 30 juni bedroeg het totale aantal geplaatste toestellen 1411. Europa herstelde onverwachts sterk op het einde van het tweede kwartaal en was in de eerste jaarhelft goed voor de helft van de nieuwe plaatsingen. De andere regio's bleven achter. Biocartis rekent op een stevige inhaalbeweging in de tweede jaarhelft. Het volume verkochte cartridges kreeg in het tweede kwartaal zoals verwacht een knauw, na een ongewoon sterk eerste kwartaal waarin het volume tegenover 2019 met 68 procent toenam. In het tweede kwartaal was er een terugval met 20 procent, aanzienlijk beter dan de marktdaling van 50 à 60 procent in diagnostische kankertesten. Europa herstelde sneller dan verwacht. Op halfjaarbasis klom het aantal verkochte cartridges met 12 procent tot 80.000. De doelstelling voor 2020 is een toename tegenover 2019 met 30 procent tot 228.000 testen. Biocartis verwacht minstens een vergelijkbare groei als in de eerste jaarhelft in oncologie. De rest van de groei moet komen van de lancering van de Idylla SARS-CoV-2 test later dit jaar en van de SeptiCyte Rapid-test tegen sepsis, een levensbedreigende overreactie van het immuunsysteem op een infectie. Daarmee wil Biocartis de intensieve-zorgafdelingen ontlasten.De inkomsten uit de verkoop van cartridges klommen in de eerste jaarhelft met 28 procent tot 9,6 miljoen euro, wat een bemoedigende toename van de opbrengst per verkochte test impliceert. De inkomsten uit de verkoop van de toestellen viel terug tot 1,8 miljoen euro. De totale productinkomsten klommen met 14,4 procent tot 11,4 miljoen euro. De inkomsten uit samenwerkingen zakten van 6,8 miljoen tot 4,7 miljoen euro, waardoor de groepsomzet met 1,8 procent toenam tot 17,6 miljoen euro. De totale kosten stabiliseerden op 44 miljoen euro. De brutomarge op de verkoop van producten verbeterde van 12 naar 19 procent als gevolg van de hogere volumes en het toegenomen gebruik van de nieuwe productielijn. De cashburn uit de operationele en de investeringsuitgaven daalde van 33,6 miljoen naar 25,6 miljoen euro. De kaspositie bedroeg op 30 juni 149,7 miljoen euro. Tegen eind 2020 verwacht Biocartis een daling tot 110 miljoen euro.Vanwege de aandacht voor de ontwikkeling van de Idylla SARS-CoV-2-test voor covid-19 en een aantal prioriteitsveranderingen bij partners verschuift de verwachte lancering van de belangrijke genefusion-longkankertest (enkel voor wetenschappelijk gebruik) op van eind 2020 naar het eerste kwartaal van 2021. Erger is dat de voorbereidingen voor de lancering van de Idylla Oncotype DX Breast Recurrence Score-test van Genomic Health (Exact Sciences) zijn opgeschort. Biocartis sloot dit jaar al vier nieuwe samenwerkingen af en mikt op bijkomende partnerschappen. De strategische focus blijft onverminderd liggen op kanker, maar met behulp van partners ziet Biocartis mogelijkheden in infectieziekten die de klantenbasis mogelijk op termijn sneller kunnen doen groeien.ConclusieHet vorig jaar fors geschade beleggersvertrouwen is duidelijk nog niet hersteld, getuige de lauwe marktreactie op de positieve jaarverwachtingen. We beseffen dat veel geduld nodig is, maar we blijven gunstig gestemd over de vooruitgang bij Biocartis. Mocht een algemene beurscorrectie het aandeel nog lager duwen, dan gaan we wellicht onze positie optrekken. Koopwaardig (rating 1C). Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 4,68 euroTicker: BCART BBISIN-code: BE0974281132 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 263,9 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -33%Koersverschil sinds jaarbegin: -18%Dividendrendement: -