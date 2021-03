Het diagnosticabedrijf Biocartis heeft zijn belangrijkste drie jaardoelstellingen gehaald.

Dat is een huzarenstuk, gezien de enorme impact van de coronapandemie op oncologietesten. In 2020 zijn 335 nieuwe Idylla-toestellen geplaatst. Dat was in de vork van 300 à 350 toestellen die Biocartis bij de derdekwartaalupdate vooropstelde, en vergelijkbaar met 2019 (337 Idylla's). Na aftrek van 64 toestellen die terugkwamen na de stopzetting van de samenwerking met Genomic Health (Exact Sciences) eind oktober, waren er eind december 1581 Idylla's bij klanten geplaatst. Een derde ging naar de Verenigde Staten. De omzet uit de verkoop van Idylla's steeg met 14 procent tot 7,1 miljoen euro. Het tweede doel was de toename van de verkoop van testcartridges. Die steeg met 31 procent tot 230.000 testen, tegenover 228.000 verwacht. In de eerste jaarhelft was er een stijging met 12 procent tot 80.000 testen. In de sterke tweede jaarhelft herstelde de verkoop van de oncologietesten, ondanks de nieuwe terugval in het vierde kwartaal. Vooral in de VS verkocht ook de test op SARS CoV-2 goed, die versneld werd ontwikkeld om in te spelen op de hoge nood op de afdelingen intensieve zorg. De omzet uit de verkoop van cartridges steeg met 38 procent tot 24,8 miljoen euro. De gemiddelde verkoopprijs per test steeg met 7 procent. De groepsomzet, inclusief de schikkingsvergoeding van 10,3 miljoen euro betaald door Exact Sciences, steeg met 47 procent tot 55,6 miljoen euro. De bedrijfskosten stegen met 10 procent tot 102,4 miljoen euro, waarvan de productiekosten met 23 procent tot 26,3 miljoen euro. Door het toenemende belang van de tweede productielijn klom de brutomarge van 12 naar 18 procent. Het nettoverlies daalde met 2 procent tot 62,9 miljoen euro. Het derde doel haalde Biocartis met een kaspositie van 123,8 miljoen euro eind december (120 miljoen verwacht), tegenover 178,7 miljoen eind 2019. Biocartis verminderde de uitstaande converteerbare obligatieschuld met 13,6 miljoen euro door de conversie van 10 procent van de uitstaande obligaties met vervaldatum in 2024. Voor 2021 mikt Biocartis opnieuw op 300 à 350 geplaatste toestellen, rekening houdend met het sterke vierde kwartaal en de aanhoudende restricties voor klantenbezoeken in de ziekenhuizen. Het volume verkochte testen zou 40 à 60 procent stijgen, tot 320 à 370.000 testen. De verwachte kaspositie voor eind 2021 bedraagt 50 miljoen euro, rekening houdend met mogelijke investeringen in de infectieziekten-franchise. Al is het mogelijk dat men op termijn hiervoor in zee gaat met partners. Biocartis brengt nog in de eerste jaarhelft een SARS-CoV-2 paneltest uit, die naast covid-19 ook andere respiratoire infecties zoals influenza zal opsporen. Die gecombineerde test zal een hogere verkoopprijs hebben. Op korte termijn is het uitkijken naar de lancering van de GeneFusion-longkankertest en de indiening van de goedkeuringsaanvraag in de VS van de MSI-darmkankertest. De ontwikkelingen in China en Japan lopen volgens plan. De eerste registraties van testen worden in 2022 verwacht.ConclusieHet aandeel van Biocartis werd niet beloond voor de mooie jaarcijfers en vooruitzichten voor 2021. De dubbele franchise in oncologie en infectieziekten vergroot de aantrekkelijkheid van het Idylla-platform. De pandemie maakte het belang van diagnostische testen duidelijk en verhoogde de interesse in het veld. De versterkte strategische positie in combinatie met de lage waardering maakt Biocartis kwetsbaar voor een vijandige overname. We vinden de zwakke koersreactie onterecht en verhoogden daarom onze positie in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 4,2 euroTicker: BCART BBISIN-code: BE0974281132 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 241,7 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: +12%Koersverschil sinds jaarbegin: -10%Dividendrendement: -