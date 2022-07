De Amerikaanse goedkeuring van Evoca wordt een mijlpaal voor Biotalys. Het aandeel hield opvallend goed stand te midden van het beursgeweld.

Biotalys werd in 2013 opgericht als spin-off van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Het ontwikkelt met het Agrobody Foundry-platform biologische gewasbeschermingsmiddelen op basis van eiwitten afgeleid van antilichamen van lama's. Het segment waarin Biotalys actief is, groeit vier keer sneller dan de conventionele gewasbeschermingsmiddelen. Bij de beursgang op Euronext Brussel in juli 2021 haalde Biotalys 52,8 miljoen euro bruto op via de uitgifte van 7,05 miljoen aandelen tegen 7,5 euro. Naar verwachting zal het dit jaar 27 à 29 miljoen euro gebruiken.

...

Biotalys werd in 2013 opgericht als spin-off van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Het ontwikkelt met het Agrobody Foundry-platform biologische gewasbeschermingsmiddelen op basis van eiwitten afgeleid van antilichamen van lama's. Het segment waarin Biotalys actief is, groeit vier keer sneller dan de conventionele gewasbeschermingsmiddelen. Bij de beursgang op Euronext Brussel in juli 2021 haalde Biotalys 52,8 miljoen euro bruto op via de uitgifte van 7,05 miljoen aandelen tegen 7,5 euro. Naar verwachting zal het dit jaar 27 à 29 miljoen euro gebruiken.Het verstgevorderde product is Evoca, een biofungicide die aardbeien, druiven en ander hoogwaardig fruit en groenten helpt te beschermen tegen de schimmelziekten botrytis en echte meeldauw. De goedkeuringsaanvraag werd in december 2020 ingediend bij het Environmental Protection Agency (EPA) in de Verenigde Staten. Een beslissing wordt nog dit jaar verwacht. Dat wordt een mijlpaal. De indiening voor een goedkeuring in Europa in maart 2021 is toegelaten voor nazicht, met een verwachte beslissing tegen eind 2024. De voorbije jaren werd Evoca al in ruim zeshonderd serre- en veldproeven met veel succes getest. Sinds de beursgang maakte Biotalys aanzienlijke vooruitgang in de voorbereiding van de volgende generaties van Evoca, die de commercialisatie op grote schaal vanaf 2026 moeten toelaten. Het bedrijf sloot samenwerkingen af met Biobest, als exclusieve verdeler van Evoca in de Verenigde Staten, en met Olon en Kwizda Agro, voor het ondersteunen van het productieproces. Op 21 juni volgde een belangrijke samenwerking met Novozymes, een wereldleider in de sector. Novozymes zal zijn uitgebreide expertise in industriële fermentatie toepassen in een haalbaarheidsstudie om de productie van Evoca voort op te schalen. Bij goede resultaten zullen mogelijk ontwikkelings-, leverings- en commerciële overeenkomsten worden afgesloten. De deal past perfect in de strategie om met bekende grote spelers samen te werken om de ontwikkeling van het Agrobody Foundry-platform te valideren en te versnellen.De samenwerking met Novozymes geeft aan dat de meest relevante spelers in de sector de technologie van Biotalys willen gebruiken om het aanbod van milieuvriendelijkere gewasbeschermingsmiddelen te bespoedigen. Een andere belangrijke externe validatie in die richting was de deal vorig najaar met de Bill & Melinda Gates Foundation, voor het onderzoek naar nieuwe biologische schimmelwerende producten specifiek voor kleinschalige landbouwers. Tegen 2025 zou een proof-of-concept tegen de bladvlekkenziekte klaar moeten zijn voor cowpeas, een peulvrucht die vooral veel wordt geteeld in Afrika. De pijplijn omvat nog meerdere biofungiciden, bio-insecticiden en biobactericiden, in verschillende fases van ontwikkeling. Geografisch ligt de focus vooralsnog op Europa en de Verenigde Staten, maar er wordt ook gekeken naar andere aantrekkelijke regio's zoals Japan en Latijns-Amerika. Bovendien is er ook heel wat potentieel in voedselbewaring.Het aandeel van Biotalys hield in het eerste beursjaar opvallend goed stand in een hoofdzakelijk slechte beursomgeving. De verwachte Amerikaanse goedkeuring later dit jaar wordt een belangrijke katalysator voor de verdere ontwikkeling van het gevalideerde technologieplatform. Het ontwikkelingspotentieel is groot en de externe validatie door de samenwerkingen hoopgevend. Het bedrijf zal ten gepaste tijde extra financiering moeten ophalen. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 7,30 euroTicker: BTLS BBISIN-code: BE0974386188 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 225,4 miljoen euroVerwachte k/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -3%Koersverschil sinds jaarbegin: +2%Dividendrendement: -