De structureel goede vooruitzichten verantwoorden de hoge waardering van het aandeel van de Nederlandse chipkampioen ASML.

ASML Holding heeft een sterk eerste kwartaal achter de rug, waarin het een omzet van 3,53 miljard euro draaide. Dat is 2 procent boven de consensusverwachting, maar wel 19 procent lager dan een jaar eerder (toen 4,36 miljard). Dat komt door de nieuwe fast-shippingprocedure die de groep invoerde voor EUV-systemen. In principe moet voor de levering van zo'n systeem een reeks test- en acceptatieprocedures worden doorlopen vooraleer het formeel aan de klant kan worden overgedragen en als omzet erkend. Maar ASML kampt met een tekort aan productiecapaciteit en heeft ervoor gekozen die procedures tijdelijk bij de klant zelf uit te voeren. Op die manier kan de chipmachinefabrikant zijn beschikbare capaciteit optimaal benutten en zo veel mogelijk orders uitvoeren. Het gevolg is wel dat ASML de omzet van een EUV-machine niet onmiddellijk kan boeken. Die wordt dan over meerdere kwartalen gespreid.Dat effect zal ook spelen in het lopende kwartaal. De omzetprognose van ASML lag met 5,1 tot 5,3 miljard euro onder de verwachte 5,8 miljard, maar de Nederlanders verwachten 800 miljoen euro als uitgestelde omzet. De omzet van het eerste kwartaal was onderverdeeld in de verkoop van nieuwe systemen (EUV en DUV, samen 2,29 miljard euro) en Installed Base (1,24 miljard euro). Dat is de activiteit die bestaande machines van nieuwe software voorziet. De brutomarge lag met 49 procent in lijn met de verwachtingen en ASML verdiende netto 695 miljoen euro, of 1,73 euro per aandeel. Dat is 8 procent boven de consensusprognose. De vraag naar halfgeleidermachines voor zowel geheugenchips als logische chips blijft onverminderd hoog. Tussen januari en maart heeft ASML voor 7 miljard euro nieuwe orders binnengehaald. Het Nederlandse bedrijf houdt de omzetprognose voor het volledige boekjaar ongewijzigd. Het mikt op een groei met 20 procent, wat een omzet van 22,3 miljard euro moet opleveren. De onderliggende groei zal eerder rond 25 procent schommelen, als we rekening houden met het effect van de uitgestelde omzet. De prognose voor de brutomarge werd wel iets verlaagd van 53 naar 52 procent door de stijgende kosten voor arbeid, energie en transport. ASML zal in de tweede jaarhelft nieuwe prognoses afgeven voor 2025 en daarna. De Nederlanders zinspelen op een toename van de productiecapaciteit en hogere omzet- en margeverwachtingen. Momenteel ligt de omzetprognose voor 2025 op 24 à 30 miljard dollar. Ook de marges zullen toenemen door schaalvoordelen en een hogere gemiddelde verkoopprijs. De vrije kasstroom was in het eerste kwartaal 838 miljoen euro negatief, doordat ASML voor 2,1 miljard euro eigen aandelen inkocht. Voor het volledige boekjaar rekent het op een positieve vrije kasstroom van 6,4 miljard euro. Het dividend over 2021 ligt met 5,5 euro per aandeel dubbel zo hoog als een jaar eerder. Na de tussentijdse uitkering van november (1,8 euro) volgt in mei het slotdividend van 3,7 euro. ASML sloot het eerste kwartaal af met een cashpositie van 4,7 miljard euro. ConclusieOndanks de positieve reactie na de kwartaalcijfers noteert ASML nog ongeveer een kwart onder de topkoers van november. Tegen 35 en 28 keer de verwachte winst van dit en volgend boekjaar noteert ASML niet goedkoop. Omwille van de hoge aandeelhoudersvergoedingen, de bovengemiddelde groei en de structureel goede vooruitzichten is die waardering te verantwoorden. ASML blijft koopwaardig (rating 1A).Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 569,5 euroTicker: ASML NAISIN-code: NL0010273215Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 235 miljard dollarK/w 2021: 40Verwachte k/w 2022: 35Koersverschil 12 maanden: +5%Koersverschil sinds jaarbegin: -19%Dividendrendement: 1,0%