Gatos Silver is geen goedkoop aandeel, maar blijft gezien het unieke profiel koopwaardig voor de langere termijn.

We begonnen begin dit jaar met de opvolging van het Amerikaanse Gatos Silver als nieuwkomer in de edelmetalensector. Met hoofdaandeelhouder (43%) Thomas Kaplan zitten we in goed gezelschap. Kaplan is een succesvolle grondstoffeninvesteerder, met een uitstekende neus voor timing en de geopolitieke risico's van de mijnbouw. Hij houdt het aantal investeringen beperkt, maar zet er wel vol op in. Het plan met Gatos Silver is dan ook niet om een snelle verkoop te bewerkstelligen, maar de rit van de verwachte stierenmarkt van zilver volledig uit te spelen. Een ander aantrekkelijk element was de timing van de beursgang. Als alternatief voor een vroege beursgang werkt Gatos Silver sinds 2014 in een joint venture samen met het Japanse Dowa (LGJV, 51,5% voor Gatos en 48,5% voor Dowa) aan de ontwikkeling van het Los Gatos-district, een uitgestrekt gebied van 103.087 hectare in het noorden van Mexico. In het district zijn tot nog toe veertien zones met mineralisaties van voornamelijk zilver, zink, lood en goud ontdekt, waarvan drie - Cerro Los Gatos, Esther en Amapola - al een voorraadschatting hebben. Vanaf 2016 heeft LGJV op basis van Cerro Los Gatos voor 316 miljoen dollar een mijn en een polymetalenverwerkingsfabriek gebouwd. Dowa gaf daarvoor een lening voor 210 miljoen dollar. Hoewel de opstart van Cerro Los Gatos vanaf eind 2019 werd verstoord door covid-19, presteert de mijn op alle relevante parameters minstens zo goed als verwacht.Gatos Silver haalde bij de beursgang eind oktober 2020 op de New York Stock Exchange en de Toronto Stock Exchange netto 156,1 miljoen dollar op. Met de opbrengst werd een krediet van 60 miljoen dollar van LGJV terugbetaald aan partner Daiwa (aandeel van Gatos Silver van 42 miljoen dollar) en werd voor 71,6 miljoen het belang in LGJV met 18,5 procent opgetrokken tot 70 procent. De komende jaren zullen met de stevige positieve vrijekasstromen de schulden op het niveau van LGJV volledig worden terugbetaald. Het gaat om circa 220 miljoen dollar.Cerro Los Gatos zal gedurende elf jaar gemiddeld 12,2 miljoen troy ounces zilverequivalent produceren, tegen een aantrekkelijke kostprijs van 11,77 dollar per troy ounce. Ondertussen loopt een boorprogramma van 27.000 meter om de bestaande resources (nog niet bewezen reserves) in Cerro Los Gatos op te waarderen, en om nieuwe resources te ontdekken. De eerste resultaten in mei voldeden aan de verwachtingen. Daarnaast startte een exploratieprogramma van 19.000 meter in de Esther-zone. Begin 2022 volgt een nieuwe resourceschatting. Minstens even interessant is de opstart in maart van het eerste exploratieprogramma van 5400 meter in Santa Valeria, een zeer beloftevol gebied net buiten het district dat nog 100 procent eigendom is van Gatos Silver. In juni werd een nieuwe topmanager aangetrokken van Teck Resources, een bevestiging van de hoge ambitie en de aantrekkingskracht van het bedrijf. ConclusieGatos Silver nam in zijn nog jonge beurscarrière een blitzstart, mede dankzij de opname in meerdere beursindices en het beperkt aantal aandelen (8%) dat niet in institutionele handen is. Het aandeel is daardoor niet goedkoop meer, maar blijft gezien het unieke profiel koopwaardig voor de langere termijn. De zeldzame combinatie van een zilverproducent met een project dat decennialang zal produceren in een mijnbouwvriendelijk land met topinvesteerders en een topmanagement, zal in de komende zilverstierenmarkt een wervend investeerdersverhaal blijven. De hogere volatiliteit moet u er wel bij nemen. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 18,06 dollarTicker: GATO USISIN-code: US3680361090Markt: New YorkBeurskapitalisatie: 1,07 miljard dollarK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 48,8Koersverschil 12 maanden: +169%Koersverschil sinds jaarbegin: +39%Dividendrendement: -