De geschatte netto-actiefwaarde van een Euronav-aandeel bedraagt circa 9 euro.

Zoals verwacht, was het cijferrapport van de Belgische olierederij Euronav over het eerste halfjaar zwak. De recordtarieven van vorig jaar zakten in het najaar snel naar historisch lage tarieven door de impact van de pandemie op de vraag naar olie. Het herstel verloopt trager dan verhoopt, en de verschroting van de oudste olietankers hinkt achterop. Het onevenwicht tussen het aantal tankers en het aantal vrachtopdrachten is sinds begin juni wel verkleind.

...

Zoals verwacht, was het cijferrapport van de Belgische olierederij Euronav over het eerste halfjaar zwak. De recordtarieven van vorig jaar zakten in het najaar snel naar historisch lage tarieven door de impact van de pandemie op de vraag naar olie. Het herstel verloopt trager dan verhoopt, en de verschroting van de oudste olietankers hinkt achterop. Het onevenwicht tussen het aantal tankers en het aantal vrachtopdrachten is sinds begin juni wel verkleind. Het gemiddelde dagtarief voor de verhuur van de VLCC's (Very Large Crude Carriers met een maximale capaciteit van 320.000 ton) bedroeg in het tweede kwartaal 11.250 dollar per dag, tegenover 81.500 dollar in hetzelfde kwartaal van 2020. Na zes maanden is er een daling van 76.000 naar 13.000 dollar per dag. Voor de kleinere Suezmax-schepen (150.000 tot 165.000 ton) bedroeg het daggemiddelde 10.500 dollar (11.750 dollar na zes maanden), tegenover 60.750 dollar in 2020 (60.000 dollar). Daardoor daalde de omzet met 76 procent tot 104,2 miljoen dollar, en na zes maanden met 74,4 procent tot 217,7 miljoen.Tegenover een nettowinst van 485,2 miljoen dollar vorig jaar was er een nettoverlies van 160,7 miljoen, waarvan 89,7 miljoen in het tweede kwartaal. De robuuste balans blijft met een schuldgraad van 43 procent ruim onder de doelstelling van maximaal 50 procent. De voorbije achttien maanden vloeide 2,13 dollar per aandeel terug naar de aandeelhouders, waarvan 57 dollarcent door de inkoop van eigen aandelen. De groep kan met 905 miljoen dollar aan beschikbare liquiditeiten, waarvan 183 miljoen cash, flexibel inspelen op de marktomstandigheden. De onderliggende factoren voor het herstel van de vrachttarieven blijven aanwezig, al is de timing moeilijk in te schatten. Vooreerst is ruim 10 procent van de wereldvloot ouder dan twintig jaar, in combinatie met het laagste orderboek in verhouding tot de wereldvloot in meer dan twintig jaar. Daarnaast maken de fors gestegen staalprijzen het verschroten van oude schepen aantrekkelijker. De voorbije twaalf maanden zijn twaalf VLCC's en zes Suezmax-schepen verschroot, minder dan de verwachte zestien en twaalf, maar in het voorbije kwartaal kwam er wel een versnelling. Tot slot verminderen vanaf augustus de productiebeperkingen door de OPEC+-landen. Daardoor zou het aantal vrachtopdrachten moeten stijgen, vermits de olievoorraden onder het vijfjarige gemiddelde zijn gezakt. Euronav speelt een voortrekkersrol in de voorbereiding op strengere milieuwetgeving. Het werkt samen met de grootste scheepsbouwer aan een snellere ontwikkeling van olietankers die naast lng ook ammoniak als brandstof gebruiken. Het investeerde de voorbije achttien maanden 965 miljoen dollar in twaalf milieuvriendelijke tankers, waarvan er nog acht worden opgeleverd de komende drie jaar. Acht oudere tankers verkocht het voor in totaal 259 miljoen dollar.De vooruitzichten voor het derde kwartaal zijn mager, met een gemiddeld dagtarief van 8000 dollar voor 43 procent van de beschikbare capaciteit van de VLCC's en 8250 dollar voor 48 procent van de capaciteit van de Suezmax-schepen. De waarde van nieuwbouwschepen steeg het voorbije kwartaal met 9 procent, waardoor de geschatte netto-actiefwaarde circa 9 euro per aandeel bedraagt.ConclusieHet aandeel van Euronav zakte in aanloop naar het halfjaarrapport, maar hield daarna per saldo stand. De timing van het herstel van de vrachttarieven is onzeker, maar we zien slechts een beperkt neerwaarts risico van het koersniveau. Anticiperend op een beter 2022 overwegen we de positie in de voorbeeldportefeuille aan te vullen. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 6,93 euroTicker: EURN BBISIN-code: BE0003816338 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,53 miljard euroK/w 2020: 4Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: -16%Koersverschil sinds jaarbegin: +1%Dividendrendement: 1,5%