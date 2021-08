Het aandeel van Euronav noteert nog 30 procent onder de intrinsieke waarde. We zetten een strategie op met een geschreven put en een gekochte call voor de meer actieve belegger.

Eind april schreven we de put Euronav december met uitoefenprijs 8,50 euro. We ontvingen een premie van 1,90 euro. Vandaag is dat contract nog 1,25 euro waard. Dat is een mooie winst (0,65 euro x 100), maar het kan nog beter. Wacht nog wat af, want de perspectieven voor de olietankerrederij zijn verre van slecht.

Wie de vorige strategie niet heeft opgezet, krijgt een tweede kans. Maar deze keer gaan we voor een vervaldag in 2022. We zien ook een alternatief in een gekochte call voor de meer actieve belegger. Het kopen van een call vergt een investering, terwijl een geschreven positie meteen geld oplevert. De maximale winst is bij een geschreven positie wel beperkt tot de premie. Bij een gekochte call is de potentiële winst onbeperkt.De aandelenkoers was met meer dan 10 procent gestegen tussen december vorig jaar en eind maart. Er werd vooruitgelopen op betere tankervrachttarieven. Maar toen die er niet leken te komen, haakten veel beleggers teleurgesteld af. De koers moest het ontgelden. Begin mei herleefde de hoop. Vanaf een dieptepunt op 6,81 euro ging het weer tot een hoogtepunt van iets meer dan 8 euro op 6 juli. De rollercoaster ging nog verder, momenteel rond 6,80 euro. Het aandeel noteert nog 30 procent onder de intrinsieke waarde. We zetten opnieuw een strategie op met een geschreven put.Schrijf de put Euronav maart 2022 met uitoefenprijs 10,0 euro @ 2,70 euroDe technische analyse ziet een eerste weerstand op 8,25 euro, maar we schrijven een put met uitoefenprijs 10 euro. Als de vrachtprijzen weer stijgen - wat we verwachten - moet de aandelenkoers weer kunnen klimmen. Komt er weer slecht nieuws, dan kan dat ook een impact hebben op het aandeel. In dat geval moeten we de aandelen misschien kopen. We betalen dan 7,30 euro per aandeel (10 - 2,70 euro).Koop de call Euronav maart 2022 met uitoefenprijs 7,50 euro @ 0,42 euroDat gekochte contract is meer geschikt voor de actieve belegger die de situatie op de voet volgt. De uitoefenprijs ligt 10 procent boven de huidige aandelenkoers. Dat sprintje moet haalbaar zijn als er zich geen onverwachte calamiteiten voordoen op de beurs. Vanaf 7,50 euro begint dat contract intrinsieke waarde te krijgen.