Het herstel van het vliegverkeer kan lang aanslepen. Boeing moet ook het vertrouwen van de klanten zijn de toestellen zien te herstellen.

Tot vorig jaar kon Boeing niet snel genoeg vliegtuigen bouwen om aan de exploderende vraag te voldoen. De toenemende globalisering en de stijging van de wereldwijde welvaart deed het luchtverkeer explosief groeien. De stijgende vraag van de luchtvaartmaatschappijen zorgde voor uitpuilende orderboeken.

...

Tot vorig jaar kon Boeing niet snel genoeg vliegtuigen bouwen om aan de exploderende vraag te voldoen. De toenemende globalisering en de stijging van de wereldwijde welvaart deed het luchtverkeer explosief groeien. De stijgende vraag van de luchtvaartmaatschappijen zorgde voor uitpuilende orderboeken. Maar in 2019 kwam een einde aan de boom die voor zestien jaar van onafgebroken groei had gezorgd. Het bedrijf kreeg enkele tegenslagen te verwerken. Zo moest de 737 MAX aan de grond blijven na twee crashes die het gevolg waren van een ontwerpfout en falende software. Daarnaast waren er problemen met het KC-46-tankvliegtuig en het Starliner-ruimteschip. Maar de doodsteek kwam er net niet toen investeerders met de impact van het coronavirus begonnen rekening te houden. In februari vorig jaar noteerde Boeing nog tegen bijna 450 dollar en was het bedrijf goed voor een beurswaarde van 250 miljard dollar. Iets meer dan twaalf maanden later was dat nog amper een vijfde, toen Boeing naar de laagste koers sinds 2013 terugviel. De hele afzetmarkt is in overlevingsmodus nu de meeste passagiersvliegtuigen aan de grond moeten blijven. Ook de leasingmaatschappijen die de schakel vormen tussen de vliegtuigproducenten en de maatschappijen zitten in slechte financiële papieren en bestellingen van nieuwe jets worden snel weer ingetrokken. De luchtvaartmaatschappijen hopen op staatssteun. Voor Boeing zorgden de interne problemen en het coronavirus voor een perfecte storm. Het slechte nieuws van vorig jaar werd lange tijd genegeerd, maar uiteindelijk kreeg Boeing toch de rekening gepresenteerd. In 2018 was er nog een vrije kasstroom van 13,6 miljard dollar, maar vorig jaar was dat -4,3 miljard dollar. Al in januari liet Boeing weten dat de negatieve vrije kasstroom dit jaar nog groter zou worden. Toen ging men nog uit van een heropstart van de 737 MAX in de tweede jaarhelft en extra cash van de verkoop van langeafstandsvliegtuigen. Intussen is duidelijk dat beide uitgangspunten niet realistisch zijn. Het is dan ook geen verrassing dat de financiële toestand van Boeing sterk is verslechterd. De nettoschuld was eind 2019 opgelopen naar 17 miljard dollar tegenover 4 miljard dollar een jaar eerder. In het eerste kwartaal is dat cijfer nog verder aangedikt. Boeing onderhandelde een kredietlijn met een bankenconsortium ten belope van 13,8 miljard dollar. Het volledige bedrag werd al aangewend. Toch zijn liquiditeiten op korte termijn geen probleem. Boeing heeft naast de vliegtuigtak ook een ruimtevaart- en defensiepoot. Het bedrijf is dus van strategisch belang voor de Verenigde Staten. Met 16.000 werknemers en contractuelen is Boeing een van de grootste Amerikaanse werkgevers. Sinds het dieptepunt van 23 maart is het aandeel alweer flink opgeveerd dankzij de impliciete overheidsgarantie die de economische steunmaatregelen lijken te garanderen. Tot een faillissement van Boeing komt het om politieke en strategische redenen vrijwel zeker niet, maar toch blijft de onzekerheid erg groot. Het herstel van het vliegverkeer kan lang aanslepen. Boeing moet ook het vertrouwen van de klanten zijn de toestellen zien te herstellen.ConclusieDoor de talrijke onzekerheden is het erg moeilijk om Boeing te waarderen. De impact van het coronavirus is nog niet te kwantificeren en de bedrijfsspecifieke problemen zijn nog niet van de baan. De financiële situatie is drastisch verslechterd. Als bedrijf van nationaal strategisch belang zal Boeing wel altijd op overheidssteun kunnen rekenen. Daarom gaan we ook niet uit van een doemscenario. Afblijven. Advies: verkopenRisico: hoogRating: 3CKoers: 148,77 dollarTicker: BA USISIN-code: US0970231058Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 83,9 miljard dollarK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -61%Koersverschil sinds jaarbegin: -54%Dividendrendement: -