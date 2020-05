De volgende prioriteit bij Bone Therapeutics is het vinden van een of meerdere partners voor JTA-004 en Allob.

Covid-19 doorkruiste het oorspronkelijke plan van het Waalse biotechbedrijf Bone Therapeutics om in het eerste kwartaal 10 miljoen euro op te halen via een aandelenuitgifte. Maar ondanks de moeilijke marktomstandigheden en de lage beurskapitalisatie (32 miljoen euro) slaagde de nieuwe CEO Miguel Forte erin in twee stappen 15 miljoen euro financiering op te halen. Op 29 april werd 11 miljoen euro verzekerd dankzij een private plaatsing voor 6,25 miljoen euro van converteerbare obligaties en een overbruggingsfinanciering voor 4,75 miljoen. Van de converteerbare obligaties wordt 1,26 miljoen euro onmiddellijk uitgegeven en de rest wordt gespreid over de komende twintig maanden. De omzetting in aandelen moet ten laatste twaalf maanden na de uitgifte gebeuren, met een korting van 6 procent op de voorafgaande koers op dat moment. Het aantal nieuw uit te geven aandelen zal afhangen van de uitgifteprijs, die elke maand zal fluctueren, maar schommelt tussen 14 en 28 procent bij een gemiddelde uitgifteprijs van respectievelijk 4 euro en 2 euro per aandeel. Een tweede stap was de bekendmaking op 7 mei van de uitgifte van converteerbare obligaties voor 4 miljoen euro. Die obligaties dragen een rentevoet van 8 procent en kunnen gedurende 38 maanden worden omgezet in aandelen tegen een uitgifteprijs van 7 euro per aandeel. De uitgifteprijs ligt fors boven de huidige koers en beperkt het aantal nieuw uit te geven aandelen tot 4,7 procent. De bijkomende middelen geven Bone Therapeutics ademruimte tot in het tweede kwartaal van 2021 en laten toe belangrijke vorderingen te maken met de twee laat-klinische studies die kunnen beginnen zodra de veiligheidsmaatregelen rond covid-19 het toelaten. In eerste instantie gaat het om de fase III-studie met de verrijkte proteïne-oplossing JTA-004 in knieartrose. De studie zal 676 patiënten rekruteren in zeven Europese landen en in Hongkong. Op maandag 18 mei werd de rekrutering van de eerste patiënt in Hongkong aangekondigd. De volledige resultaten worden in de tweede jaarhelft van 2021 verwacht. Op hetzelfde moment wil Miguel Forte in de tweede jaarhelft van 2020 het studietraject voor JTA-004 in de Verenigde Staten met het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA) afspreken. De tweede studie is een fase IIb-studie met Allob, het allogene botvormende celtherapieproduct dat is gemaakt uit beenmergcellen van een gezonde vrijwilliger, bij patiënten met een verhoogd risico op een vertraagd helende beenbreuk. Dat wordt de eerste studie met Allob op basis van het verbeterde productie- en bewaringsproces dat de commerciële slaagkansen aanzienlijk verbeterde. Bovendien wordt Allob in deze Europese studie snel na de operatie toegediend bij risicopatiënten, in plaats van te wachten tot de breuk niet blijkt te helen. Dat kan de snelheid van het herstel, de kostprijs voor de gezondheidszorg en het commerciële potentieel ten goede komen. De rekrutering start de komende maanden en loopt tot eind 2021. In de tweede jaarhelft krijgen we de resultaten na 24 maanden opvolging van de patiënten die deelnamen aan de fase IIa-studie met Allob voor de indicatie lumbale fusie. In juli 2019 werden positieve resultaten na twaalf maanden opvolging gepresenteerd. In de eerste jaarhelft van 2021 wordt het ontwikkelingstraject van Allob in de Verenigde Staten afgesproken met de FDA. De volgende prioriteit voor topman Forte de komende kwartalen is een of meerdere partners te vinden voor Allob (land/regio) en voor JTA-004 (commercialisatie). Dat kan de voorwaarden voor de volgende financiering, voorzien voor eind 2020 of begin 2021, aanzienlijk verbeteren en het aandeel een forse duw in de rug geven. Parallel worden andere mogelijke toepassingen van het celtherapieplatform van Bone Therapeutics voorbereid. ConclusieGezien de moeilijke omstandigheden zijn we tevreden met de extra financiering tegen aanvaardbare voorwaarden. We verhogen opnieuw het advies naar koopwaardig, uiteraard met bovengemiddeld risico (rating 1C).Advies: koopwaardigRisico: hoogRating:1CKoers: 2,72 euroTicker: BOTHE BBISIN-code: BE0974280126Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 33,2 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -22%Koersverschil sinds jaarbegin: -23%Dividendrendement: -