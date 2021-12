Hoewel de globale deal met Allob gunstig is, is het gebrek aan cashinbreng op korte termijn een negatief punt voor de bestaande aandeelhouders.

De Waalse specialist in celtherapie en orthopedische oplossingen kondigde een niet-bindend akkoord aan voor het in licentie geven van de wereldwijde rechten voor de ontwikkeling, de productie en de commercialisering van Allob aan het Chinese bedrijf Link Health. Allob is het allogene botvormende celtherapieproduct dat is gemaakt uit beenmergcellen van een gezonde vrijwilliger. Het akkoord moet voor het einde van het jaar uitmonden in een definitieve overeenkomst. Link Health neemt alle ontwikkelingskosten van Allob over, inclusief die van de lopende fase IIb-studie in patiënten met een moeilijk te genezen beenbreuk waarvan de resultaten normaal eind 2022 of begin 2023 beschikbaar zullen zijn. Link Health zal bij gunstige resultaten de volgende klinische studies opstarten. Het akkoord voorziet in maximaal 60 miljoen euro commerciële mijlpaalbetalingen, alsook royalty's op de nettoverkoop die kunnen oplopen tot 25 procent.De deal bouwt verder op de in 2020 afgesloten licentiedeal voor Allob in Taiwan, Zuid-Korea, Singapore en Thailand met Link Health en in China met Pregene. Aan die deal hingen tot 55 miljoen euro mogelijke mijlpaalbetalingen vast, waarvan tot 10 miljoen euro voor eind 2022.Hoewel we een globale deal met Allob genegen waren, zijn we ontgoocheld over het feit dat er aan de licentie geen mijlpaalbetalingen op korte termijn hangen, noch bij het afsluiten van de deal, noch tijdens de klinische ontwikkeling. Het feit dat Link Health de volledige financiering van de verdere klinische ontwikkeling van Allob op zich neemt is wel gunstig. Het is nog onzeker of Allob effectief op de markt zal komen, maar de klinische resultaten waren tot nog toe positief. Het Waalse biotechbedrijf greep het nieuws aan om 3,3 miljoen euro op te halen via de uitgifte van 4,83 miljoen nieuwe aandelen tegen 0,68 euro per aandeel. De korting van 26,1 procent bevestigt de lastige financieringssituatie. De uitgifte werd onderschreven door bestaande en nieuwe institutionele investeerders en verhoogt het aantal uitstaande aandelen met 29 procent. Het bedrijf kan voort tot in het vierde kwartaal van 2022 en bekijkt bijkomende opties om de positie te versterken. De bedoeling is alle expertise in cel- en gentherapie aan te wenden voor de versnelling van de ontwikkeling van het nieuwe iMSC-platform, de volgende generatie van beter schaalbare, uniforme en genetisch gemoduleerde stamcellen met nieuwe technologie (iPSC) in een veel breder toepassingsgebied. Bone ging daarvoor al verschillende samenwerkingen aan en installeerde in oktober een gespecialiseerde adviesraad. Het plan is in de eerste helft van 2023 een aanvraag in te dienen voor een eerste klinische studie met een kandidaat-geneesmiddel, allicht in inflammatie. Het cashverbruik zal de komende jaren door de deal met Link Health aanzienlijk lager liggen dan dit jaar (16 à 18 miljoen euro).ConclusieHet aandeel van Bone Therapeutics zakte na de kapitaaloperatie naar een historisch dieptepunt. Hoewel de globale deal met Allob gunstig is, is het gebrek aan cashinbreng op korte termijn een negatief punt voor de bestaande aandeelhouders. Bone Therapeutics 2.0 start vanuit een kwetsbare financiële situatie en met de handicap van een getaande reputatie bij de aandeelhouders. Hoewel we het nieuwe platform als heel beloftevol maar ook heel risicovol inschatten, zien we de komende twaalf maanden weinig mogelijke triggers. We verkopen onze positie in de voorbeeldportefeuille (tijdelijk) om eerst andere kansen in biotech te benutten.Advies: houden/afwachten Risico: hoogRating: 2CKoers: 0,75 euroTicker: BOTHE BBISIN-code: BE0974280126 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 16 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: -76%Koersverschil sinds jaarbegin: -71%Dividendrendement: -