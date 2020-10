Hoewel er meer nodig is om het getaande vertrouwen te herstellen, is de eerste licentiedeal voor ALLOB een opsteker voor Bone Therapeutics. De financiële situatie van het bedrijf blijft wel lastig.

Het is al langer bekend dat Bone Therapeutics, de Waalse specialist in celtherapie en orthopedische oplossingen, op zoek is naar licentiedeals voor ALLOB en JTA-004, de twee producten die het in klinische ontwikkeling heeft. Gezien de verschrompelde beurskapitalisatie van minder dan 30 miljoen euro, is dat een absolute noodzaak om de uitgifte van nieuwe aandelen binnen de perken te kunnen houden. Eerder dit jaar slaagde de nieuwe CEO Miguel Forte daarin door in moeilijke omstandigheden 15 miljoen euro extra financiering op te halen via een private plaatsing van converteerbare obligaties voor 6,25 miljoen euro, een overbruggingsfinanciering voor 4,75 miljoen en de uitgifte van converteerbare obligaties voor 4 miljoen met een rentevoet van 8 procent, die gedurende 38 maanden kunnen worden omgezet in aandelen tegen 7 euro per aandeel.

...

Het is al langer bekend dat Bone Therapeutics, de Waalse specialist in celtherapie en orthopedische oplossingen, op zoek is naar licentiedeals voor ALLOB en JTA-004, de twee producten die het in klinische ontwikkeling heeft. Gezien de verschrompelde beurskapitalisatie van minder dan 30 miljoen euro, is dat een absolute noodzaak om de uitgifte van nieuwe aandelen binnen de perken te kunnen houden. Eerder dit jaar slaagde de nieuwe CEO Miguel Forte daarin door in moeilijke omstandigheden 15 miljoen euro extra financiering op te halen via een private plaatsing van converteerbare obligaties voor 6,25 miljoen euro, een overbruggingsfinanciering voor 4,75 miljoen en de uitgifte van converteerbare obligaties voor 4 miljoen met een rentevoet van 8 procent, die gedurende 38 maanden kunnen worden omgezet in aandelen tegen 7 euro per aandeel.Op basis van een verwacht cashverbruik van 15 à 16 miljoen euro dit jaar kan Bone Therapeutics verder tot het tweede kwartaal van 2021. Bij de halfjaarrapportering meldde het bedrijf dat in de tweede jaarhelft nog een bijkomende kapitaalverhoging zal plaatsvinden, waaraan een aantal van de aandeelhouders zal deelnemen. Dat moet volstaan om de periode te overbruggen tot na de bekendmaking van de fase III-resultaten over de verrijkte proteïneoplossing JTA-004 tegen knieartrose in de tweede helft van 2021. Alles bij elkaar blijft de financiële situatie van Bone Therapeutcis vooralsnog lastig.De markt reageerde dan ook opgelucht op 5 oktober, toen de de langverwachte eerste licentiedeal werd aangekondigd voor ALLOB, het allogene botvormende celtherapieproduct dat is gemaakt uit beenmergcellen van een gezonde vrijwilliger. Het gaat om een exclusieve licentie die wordt verleend voor de ontwikkeling en de commercialisatie van ALLOB in China (inclusief Hongkong en Macau) aan Pregene, een specialist in CAR-T-kankertherapie; en in Taiwan, Zuid-Korea, Singapore en Thailand aan het Chinese Link Health. In ruil komt Bone in aanmerking voor maximaal 55 miljoen euro ontwikkelingsgerelateerde, regulatoire en commerciële mijlpaalbetalingen, waarvan 10 miljoen tijdens de eerste twee jaar na de ondertekening. Daarnaast zijn er dubbelcijferige royalty's voorzien op de mogelijke latere verkoop. Met die deal zet Forte een belangrijke stap in de versterking van zijn zwakke financiële positie. Maar minstens even belangrijk is de externe validatie van het technologieplatform, die het vertrouwen kan ondersteunen. Het doel blijft voor ALLOB ook in andere regio's een licentiedeal te sluiten, waarbij de waarde vooral in de Verenigde Staten en Europa enkele malen hoger kan liggen. Maar ook met JTA-004 kan een licentiedeal volgen, al dan niet voor de afronding van de lopende fase III-studie.In het vierde kwartaal start normaal de Europese fase IIb-studie met ALLOB op patiënten met een beenbreuk die moeilijk geneest. Daarnaast is het uitkijken naar de volledige fase IIa-studieresultaten van ALLOB na 24 maanden opvolging bij patiënten met een lumbale fusie. Bone Therapeutics maakte wel al bekend dat na 24 maanden opvolging bij 27 van de 30 patiënten een fusie werd vastgesteld, tegenover bij 22 patiënten 12 maanden na de behandeling.CEO Miguel Forte werkt parallel aan een verbreding van de pijplijn op basis van het stamceltechnologieplatform van Bone Therapeutics, met nieuwe toepassingen van de volgende generatie. De eerste stap was de aankondiging eind augustus van BT-20, een vroegklinisch analoog celtherapieproduct gericht op inflammatie, dat mogelijk in 2021 zal worden getest bij patiënten met een ernstige longinfectie (ARDS) als gevolg van covid-19. In 2021 wil Bone een tweede nieuw kandidaat-geneesmiddel naar voren schuiven. ConclusieHoewel er meer nodig is om het afgenomen vertrouwen van de markt te herstellen, zijn we heel tevreden met de eerste licentiedeal voor ALLOB. We willen dan ook geleidelijk onze positie in het aandeel verder uitbouwen. Wel enkel voor de risicobewuste biotechbelegger (rating 1C). Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 2,70 euroTicker: BOTHE BBISIN-code: BE0974280126 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 32 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -23%Koersverschil sinds jaarbegin: -27%Dividendrendement: -