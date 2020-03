Voor Bone Therapeutics kon de coronacrisis niet op een slechter moment komen. De Waalse specialist in celtherapie moet de komende maanden extra financiering ophalen.

Voor Bone Therapeutics kon de coronacrisis niet op een slechter moment komen. De Waalse specialist in celtherapie en orthopedische oplossingen moet de komende maanden extra financiering ophalen. Dat was al niet eenvoudig door de lage beurskapitalisatie, maar de enorme druk op het financiële systeem als gevolg van de coronacrisis heeft die opgave nog bemoeilijkt. Eind december beschikte Bone over een kaspositie van 8,63 miljoen euro, wat volstaat tot het derde kwartaal van 2020. De cashburn bedroeg vorig jaar 11,48 miljoen euro, onder de voorziene vork van 12 à 13 miljoen.

...

Voor Bone Therapeutics kon de coronacrisis niet op een slechter moment komen. De Waalse specialist in celtherapie en orthopedische oplossingen moet de komende maanden extra financiering ophalen. Dat was al niet eenvoudig door de lage beurskapitalisatie, maar de enorme druk op het financiële systeem als gevolg van de coronacrisis heeft die opgave nog bemoeilijkt. Eind december beschikte Bone over een kaspositie van 8,63 miljoen euro, wat volstaat tot het derde kwartaal van 2020. De cashburn bedroeg vorig jaar 11,48 miljoen euro, onder de voorziene vork van 12 à 13 miljoen. Het management verwacht in 2020 een verhoging van de cashburn naar 15 à 17 miljoen euro, omdat het bedrijf aan de vooravond staat van de opstart van twee cruciale laatklinische studies. De eerste is een fase III-studie met de verrijkte proteïne-oplossing JTA-004 voor de behandeling van knieartrose. De aanvraag bij de Europese autoriteiten voor de opstart ervan is afgerond. Vanaf het eerste kwartaal worden 676 patiënten gerekruteerd in zes Europese landen en Hongkong. Het is afwachten in welke mate het tempo van de rekrutering op korte termijn wordt beïnvloed door de coronacrisis, maar voorlopig wordt gemikt op een volledige rekrutering in september, met verwachte eerste resultaten in het tweede kwartaal van 2021. Bij gunstige resultaten kan de goedkeuringsaanvraag in Europa voor eind 2021 worden ingediend. Gelijktijdig wil Bone in de tweede helft van 2020 met het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA) afspraken maken over het studietraject voor JTA-004 in de Verenigde Staten.De tweede cruciale studie is een fase IIb-studie met ALLOB, het allogene botvormende celtherapieproduct dat is gemaakt uit beenmergcellen van een gezonde vrijwilliger, op patiënten met een verhoogd risico op een vertraagd helende beenbreuk. Het aanvraagproces in Europa loopt nog, maar de eerste patiënten zouden vanaf het tweede kwartaal tot eind 2021 worden gerekruteerd. In de eerste helft van 2021 maakt Bone met de FDA afspraken over het Amerikaanse ontwikkelingstraject van ALLOB. In de tweede helft van 2020 volgen ook de volledige resultaten van de fase IIa-studie bij patiënten die een lumbale fusie moesten ondergaan, na 24 maanden opvolging. Vorige zomer kregen we al positieve resultaten na twaalf maanden opvolging. De nieuwe CEO, Miguel Forte, moet op korte termijn financiering losweken in uiterst moeilijke omstandigheden. Vorige zomer heeft het bedrijf 8,5 miljoen euro opgehaald via een dubbele financieringsoperatie - de uitgifte van 1,35 miljoen nieuwe aandelen tegen 3,7 euro per aandeel (aanvaardbare korting van 15% op de laatste koers) en de uitgifte van een achtergestelde obligatie voor 3,5 miljoen euro met een looptijd van vier jaar en een jaarlijkse coupon van 8 procent. We verwachten een vergelijkbare operatie die het bedrijf werkingsmiddelen verschaft tot na de studieresultaten met JTA-004 in het tweede kwartaal van 2021. Die moeten dan wel gunstig zijn. Een enorme ruggensteun kan komen van een partnerschap, voor ALLOB (land of regio) en/of voor JTA-004 (commercialisatie), of het aanbieden van de productie-expertise en productuefaciliteit aan andere celtherapiebedrijven. Net op het moment dat het aandeel van Bone Therapeutics aan een heropstanding was begonnen, halveerde de koers naar een historisch dieptepunt. Vanwege het verhoogde financieringsrisico verlagen we tijdelijk het advies. We geloven dat het bedrijf die lastige periode kan overbruggen. Indien nodig wordt de ALLOB-studie vertraagd om de cashburn te verlagen. We hebben geen plannen om onze positie in de voorbeeldportefeuille te verkopen. Advies: houden/afwachten Risico: hoogRating: 2CKoers: 2,15 euroTicker: BOTHE BBISIN-code: BE0974280126 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 23,5 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -47%Koersverschil sinds jaarbegin: -42%Dividendrendement: -