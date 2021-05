Alphabet, de holding boven Google, sloot 2020 sterk af en gaat dit jaar op dat elan door. De eerste helft van 2020 was een tegenvaller, wat dit jaar voor een gunstige vergelijkingsbasis zorgt. Alphabet haalt het grootste deel van zijn inkomsten uit advertenties en dat zal op korte termijn ook zo blijven. Door covid-19 nam de e-commerce een nog hogere vlucht waardoor er meer advertentiebudgetten richting Googles zoekmachine en YouTube vloeien.

De groepsomzet steeg op jaarbasis met 34 procent naar 55,3 miljard dollar. Het grootste deel was afkomstig van Google Services met 51,18 miljard dollar. Deze afdeling omvat de kernactiviteiten van Google met onder meer de advertenties, het Android besturingssysteem, Google Chrome, alle hardware, Google Maps, de appstore Google Play, de zoekmachine Google Search en YouTube. Binnen Google Services was de zoekmachine goed voor 31,88 miljard dollar of bijna 58 procent van de groepsomzet. YouTube haalde 6 miljard dollar inkomsten uit reclame, bijna de helft meer dan een jaar eerder. YouTube tekent nu voor bijna 11 procent van de groepsomzet. Bij Google Network, dat advertenties op partnersites omvat, groeide de omzet met 30 procent naar 6,8 miljard dollar. De inkomsten uit de Play Store en de YouTube Premium-abonnementen (samen Google Other genoemd) stegen op jaarbasis met bijna de helft naar 6,5 miljard dollar. De operationele winst van Google Services bedroeg in het eerste kwartaal 19,55 miljard dollar. Na het overkoepelende Google Services is Google Cloud de tweede grote afdeling met een omzet van 4,05 miljard dollar of 46 procent meer dan een jaar eerder. Google Cloud omvat zowel het Google Cloud Platform als de Google Workspace. Beide segmenten profiteerden van een hogere vraag naar cloudgebaseerde diensten als online-opslagruimte, onlinevergadertools en databasemanagement. Google Cloud blijft verlieslatend met een operationeel verlies van 974 miljoen dollar. Een jaar eerder was het verlies met 1,73 miljard dollar nog een stuk hoger. Other Bets, een reeks 'probeersels' van Google, boekte een operationeel verlies van 1,15 miljard dollar op een omzet van 198 miljoen dollar. Op groepsniveau bedroeg de operationele winst 16,44 miljard dollar, 30 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst steeg fors naar 17,9 miljard dollar tegenover 6,8 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. Die stijging zorgt voor een vertekend beeld door een aantal uitzonderlijke factoren. Zo realiseerde Alphabet een uitzonderlijke meerwaarde van 4,8 miljard dollar op de aandelenportefeuille. Daarnaast besliste Alphabet om de economische levensduur van een aantal servers en netwerkapparatuur met een jaar te verlengen. Daardoor werd een deel van de afschrijvingen (835 miljoen euro) teruggenomen, wat na belastingen een positieve impact had op de nettowinst van 650 miljoen dollar. Alphabet realiseerde in het eerste kwartaal een operationele kasstroom van 19,3 miljard dollar en investeerde bijna 6 miljard dollar in gebouwen en infrastructuur. Dat leverde een vrije kasstroom van 13,3 miljard dollar op. Tegenover 135,1 miljard dollar aan liquiditeiten stond een schuld van 28,3 miljard dollar, per saldo goed voor een nettocashpositie van 109,8 miljard dollar. Dit is iets minder dan eind vorig jaar(111,6 miljard). Alphabet start een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 50 miljard dollar. Daardoor zal het aantal uitstaande aandelen met ongeveer 3 procent verminderen, met een gunstig effect op de winst per aandeel.ConclusieAlphabet profiteert van zijn dominante positie op de onlineadvertentiemarkt, die blijft groeien. De groep staat ook financieel heel sterk. Anderzijds blijft het risico op een gedwongen opsplitsing bestaan en is de waardering hoog, al zorgt het nieuwe inkoopprogramma voor een buffer bij een correctie.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B Koers: 2236,3 dollarMarkt: NasdaqTicker: GOOG USISIN-code: US02079K1079Beurskapitalisatie: 1486 miljard dollarK/w 2020: 38Verwachte k/w2021: 25,5Koersverschil 12 maanden: +71%Koersverschil sinds jaarbegin: +28%Dividendrendement: -