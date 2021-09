Boskalis heeft niet alleen een sterke financiële positie en geruststellende vooruitzichten voor 2021, maar ook gunstige perspectieven voor daarna.

Boskalis werkte zich in de eerste jaarhelft internationaal in de kijker, en niet alleen door meevallende halfjaarresultaten. De divisie Towage &Salvage slaagde erin het gigantische containerschip Ever Given, dat het Suezkanaal dagenlang blokkeerde, weer vlot te trekken. De Egyptische president Abdul Al-Sisi besliste daarop het Suezkanaal te verbreden over een lengte van 40 kilometer - een contract met een waarde van meer dan 1 miljard dollar. Of Boskalis dat contract of een deel ervan in de wacht kan slepen, is afwachten. Maar zelfs als Boskalis niets binnenhaalt, is het voor het bedrijf ook nog goed nieuws. Het immense project zal heel wat baggerschepen wegtrekken van andere werven en dus een positief prijseffect hebben op de hele sector.Dat bevestigt nog eens dat de sector weer aan de beterhand is, al heeft de coronapandemie nog altijd een negatieve impact. De omzet van de baggerdivisie bleef met 656 miljoen euro onder de verwachtingen (analistenconsensus 681 miljoen), maar dat werd meer dan gecompenseerd door de 600 miljoen euro van de afdaling Offshore Energy, jarenlang het zorgenkind van de groep. Dat cijfer komt een stuk boven de gemiddelde analistenverwachting van 543 miljoen euro uit dankzij de opmars van de offshore windparken. Tellen we daar de 79 miljoen euro van de sleep- en bergingsactiviteiten bij, dan komt Boskalis aan een groepsomzet van 1,32 miljard euro in de eerste zes maanden, tegenover 1,26 miljard euro in dezelfde periode van 2020 (+4,6%) en een stuk boven de gemiddelde analistenverwachting van 1,19 miljard euro. De rendabiliteit is verbeterd, want tegenover een omzettoename met 4,6 procent staat een klim van de recurrente bedrijfskasstroom (rebitda, zonder eenmalige elementen) van 10,8 procent tot 226 miljoen euro, of 14 procent boven de analistenconsensus. Voor de tweede jaarhelft mikt Boskalis op een vergelijkbare rebitda, wat zou uitkomen op een totale rebitda van 452 miljoen euro, terwijl de gemiddelde analistenverwachting op 429 miljoen euro lag, of een voorspelling van 5 procent boven consensus. Eerder was het management nog uitgegaan van een stabiele ebitda van 404 miljoen euro voor 2020.Een belangrijk aandachtspunt blijft het orderboek. Dat geeft reden tot optimisme. Eind december stond het orderboek op 5,31 miljard euro, maar halfweg 2021 haalt Boskalis een record van 5,53 miljard euro, vergelijkbaar met de 5,6 miljard euro van eind maart. Daarbij is het grootste order begrepen dat Boskalis ooit heeft binnengehaald: de ontwikkeling van een tweede luchthaven in de Filipijnse hoofdstad Manila. Dat cijfer geeft een solide basis voor verdere groei, niet alleen in 2021 en 2022, maar ook nog daarna.Boskalis is financieel bijzonder solide, want het beschikt een netto kaspositie, al is die teruggelopen van 439 miljoen euro eind december 2020 naar 213 miljoen euro eind juni 2021, onder meer door een hoger investeringsbudget dit jaar (350 miljoen euro) en de dividenduitkering. Maar dat is nog altijd ruim 1,5 euro per aandeel. ConclusieBoskalis heeft niet alleen een sterke financiële positie en geruststellende vooruitzichten voor 2021, maar ook gunstige perspectieven voor daarna, gezien het als maar oplopende orderboek. Het aandeel is nog altijd te goedkoop. We verwachten de komende twaalf tot achttien maanden een verdere herwaardering van het aandeel. In 2010 werd nog 2,3 keer de boekwaarde betaalt, tegenover 1,6 keer vandaag. Het aandeel blijft in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 27,98 euroTicker: BOKA NAISIN-code: NL0000852580Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 3,71 miljard euroK/w 2020: 39Verwachte k/w 2021: 26Koersverschil 12 maanden: +51%Koersverschil sinds jaarbegin: +22%Dividendrendement: 1,8%