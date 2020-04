De jaarresultaten van de baggeraar Boskalis gaven de bevestiging aan de aandeelhouders dat de grootste baggermaatschappij ter wereld het ergste achter de rug had.

De beleggers hadden al een belangrijke hint gekregen met de aankondiging na afloop van de halfjaarcijfers dat CEO Peter Berdowski 50.000 aandelen had bijgekocht. Het koersherstel sinds augustus kreeg natuurlijk door de coronacrisis een stevige knauw, maar deze jaarcijfers moeten het aandeel helpen af te geraken van het etiket van 'zware achterblijver'. Wat een contrast met enige tijd geleden. De grootste baggermaatschappij ter wereld kende tussen 2003 en 2013 een gouden decennium en was het een beursster. Tussen 2003 en voorjaar 2015 vertienvoudigde de beurskoers van afgerond 5 naar 50 euro. Maar de jongste jaren zat de klad er serieus in. Vandaar dat aandeelhouders bijzonder opgetogen zijn over de jaarresultaten boven de verwachtingen van analisten en het bedrijf. Als hoogtepunt ziet Boskalis zelf de sterke verbetering van het resultaat ten opzichte van het eerste halfjaar. In de baggeractiviteit is er een gezonde bezetting van de sleephopperzuigers. Misschien nog belangrijker is dat het zorgenkind, de Offshore Energy, een sterke resultaatverbetering liet zien. Een ander lichtpunt is dat het orderboek eind december op 4,7 miljard euro stond, een record en te vergelijken met 4,36 miljard euro op 30 juni 2019 en 4,29 miljard eind 2018. In 2019 was er een omzetstijging met 2,6 procent ten opzichte van 2018, of een stijging van 2,57 naar 2,645 miljard euro. De rendabiliteit verbeterde nog niet in het eerste semester, maar wel in het tweede. Ondanks de daling van bijna 19 procent van de bedrijfskasstroom (ebitda, van 167,2 naar 135,7 miljoen euro) in het eerste halfjaar en de prognose van het management dat de ebitda voor 2019 in de buurt van die van vorig jaar zou liggen (353,6 miljoen euro) kwamen die uit op 375,8 miljoen euro, of een toename met 6,3 procent. De stevige achteruitgang van de ebitda in de eerste jaarhelft kwam door een stevige voorziening in de kabelactiviteiten (Offshore Energy)van afgerond 100 miljoen euro voor verlieslatende offshorewindcontracten. Gelukkig stond daar een al even verrassende uitzonderlijke meerwaarde van 42,2 miljoen euro tegenover op de verkoop van het belang in de jointventure Kotug Smit Towage en de verkoop van een schip.Het bedrijfsresultaat (ebit) evolueerde van -400,5 miljoen euro naar +110,7 miljoen euro, opnieuw mooi boven de analistenconsensus. Eenzelfde ommekeer zagen we in het nettoresultaat: van een verlies van 435,9 miljoen euro naar +74,9 miljoen euro, of 0,55 euro per aandeel. De aandeelhouders krijgen opnieuw een dividend van 0,50 euro bruto per aandeel. De uitbreiding richting offshore met de overnames vanSMIT Internationale (assistentie van binnenkomende en uitgaande zeeschepen met sleepboten, berging en wrakopruiming) en Dockwise (verplaatsen van extreem zware offshoreplatformen) pakte de voorbije jaren absoluut niet goed uit. Maar de in loop van vorig jaar tekende zich een geleidelijk herstel af en dat zou geleidelijk moeten doorgaan dit jaar. De baggeractiviteit biedt een stabiel marktvolume met stabiele winstmarges. Belangrijk is ook dat Boskalis schuldenvrij is met een nettokaspositie van 26 miljoen euro.ConclusieZonder de coronacrisis konden we stellen dat er een betere periode zat aan te komen voor de baggeraar. Het aandeel is in elk geval fundamenteel een flink stuk goedkoper geworden de jongste jaren. In 2010 werd nog 2,3 keer de boekwaarde betaald tegenover minder dan 1 keer vandaag. Het advies blijft dan ook positief met de mogelijkheid dat Boskalis de komende tijd naar de voorbeeldportefeuille promoveert. Maar ook hier laten we de coronastorm eerst uitrazen.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 15,90 euroTicker: BOKA NAISIN-code: NL0000852580Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 2,12 miljard euroK/w 2019: 27Verwachte k/w 2020: 20Koersverschil 12 maanden: -30%Koersverschil sinds jaarbegin: -27%Dividendrendement: 3,2%