De meest positieve verrassing in het jaarrapport is dat de nettokaspositie in de loop van het jaar fors toegenomen is.

De jaarresultaten van 2020 bevestigen andermaal dat het ergste achter de rug is voor de grootste baggermaatschappij ter wereld. Meteen na het uitbreken van de coronacrisis trof de bedrijfsleiding heel snel doortastende maatregelen, zodat de financiële schade binnen de perken bleef. Het koersherstel sinds augustus 2019 kreeg door de paniek rond de coronapandemie een serieuze knauw, maar al na de bekendmaking van de halfjaarcijfers was het duidelijk dat er geen reden tot bezorgdheid was. Over het hele jaar 2020 bedroeg de omzet 2,525 miljard euro, 4,5 procent minder dan de 2,645 miljard euro van 2019 en min of meer in lijn met de gemiddelde analistenverwachting van 2,53 miljard. Ondanks de lagere omzet nam de recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom (rebitda) met 7,5 procent toe: van 375,8 miljoen euro in 2019 tot 404,0 miljoen euro. De analistenconsensus bedroeg 385,6 miljoen. Ook het recurrent bedrijfsresultaat (rebit) steeg: van 28 miljoen naar 140 miljoen euro. De coronacrisis deed het management heel kritisch kijken naar de balans en naar de reële waarde van alle activa. Dat leidde tot een bijkomende afboeking van 195 miljoen euro, waardoor de ebit uitkwam op -7,3 miljoen euro, tegenover een gemiddelde analistenverwachting van -18,2 miljoen. Daardoor was er ook een nettoverlies van 97 miljoen euro, of 0,75 euro per aandeel. Zonder uitzonderlijke elementen was er een nettowinst van 0,69 euro per aandeel, zowat 20 procentpunt beter dan de analistenconsensus. Het orderboek geeft reden tot geruststelling en zelfs optimisme. Eind december was het orderboek 5,31 miljard euro waard, een record. Eind september was dat nog 4,4 miljard. Boskalis haalde de voorbije maanden het grootste order in zijn geschiedenis binnen: de ontwikkeling van een tweede luchthaven in de Filipijnse hoofdstad Manilla.In april besliste Boskalis om geen dividend over het boekjaar 2019 uit te keren. Over het boekjaar 2020 is er opnieuw een brutodvidend van 0,50 euro per aandeel. Boskalis koopt ook weer volop eigen aandelen in. De meest positieve verrassing in het jaarrapport is dat de nettokaspositie in de loop van het jaar fors toegenomen is: van 25,7 miljoen eind 2019 naar 439 miljoen euro eind 2020. Dat is liefst 3,38 euro per aandeel, of 13 procent van de beurskapitalisatie. Het cijfer ligt 84 procent boven de gemiddelde analistenverwachting van 238 miljoen euro.Het management heeft vertrouwen in de toekomst en stelt voor 2021 al minstens dezelfde ebitda als vorig jaar in het vooruitzicht. We denken dat we hier de typische voorzichtige benadering van de Boskalis-bedrijfstop zien, en gaan ervan uit dat de prognose in de loop van het jaar nog wordt opgetrokken. ConclusieBoskalis heeft snel en accuraat opgetreden om de negatieve gevolgen van de coronapandemie op te vangen. Belangrijk zijn de uiterst sterke financiële positie en de geruststellende vooruitzichten voor 2021. Het aandeel blijft in onze ogen nog altijd te goedkoop. We verwachten dit jaar een verdere herwaardering van het aandeel. In 2010 betaalde men nog 2,3 keer de boekwaarde, tegenover 1,5 keer vandaag. Het advies blijft dan ook positief. Het aandeel blijft vanzelfsprekend in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 27,00 euroTicker: BOKA NAISIN-code: NL0000852580Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 3,61 miljard euroK/w 2020: 39Verwachte k/w 2021: 26Koersverschil 12 maanden: +35%Koersverschil sinds jaarbegin: +18%Dividendrendement: 1,8%