De jaarresultaten van 2019 hadden de aandeelhouders nog de bevestiging gegeven dat de grootste baggermaatschappij ter wereld het ergste achter de rug heeft. En eigenlijk hadden ze ook wel een belangrijke hint gekregen met de aankondiging dat de topman Peter Berdowski 50.000 aandelen had bijgekocht. Het koersherstel sinds augustus vorig jaar kreeg natuurlijk een serieuze knauw door de coronacrisis, maar de halfjaarcijfers en de tradingupdate voor het derde kwartaal bewijzen dat er geen reden is tot bezorgdheid. De eerste negen maanden van 2020 zijn gunstig verlopen, met een bijna stabiele omzet. Halfweg het jaar bedroeg de omzet 1,26 miljard euro, tegenover 1,27 miljard in dezelfde periode vorig jaar. De bedrijfskasstroom (ebitda) kwam uit op 204,1 miljoen euro, 50 procent meer dan de weliswaar tegenvallende eerste helft van 2019. Ook het recurrente bedrijfsresultaat (rebit) toonde een fraaie toename van -33,1 miljoen naar 72,4 miljoen euro. Een afboeking van 147,8 miljoen euro op enkele schepen zorgde wel voor een nettoverlies van 96,4 miljoen euro of 0,71 euro per aandeel. Zonder uitzonderlijke elementen was er een nettowinst van 0,39 euro per aandeel.De baggeractiviteit bleef stabiel in het eerste negen maanden. Voor 'zorgenkind' Offshore Energy is 2020 nog beter dan vorig jaar. Windmolenparken helpen de afdeling aan herstel. Towage & Salvage (de activiteiten van het voormalige SMIT Internationale, assistentie van binnenkomende en uitgaande zeeschepen met sleepboten, berging en wrakopruiming) had na een uitstekende eerste jaarhelft ook een goed derde kwartaal. Een aandachtspunt blijft het orderboek. Het derde kwartaal was iets minder. Eind juni stond het orderboek op 4,66 miljard euro, dicht bij de 4,72 miljard van eind 2019. Eind september zaten we op 4,4 miljard euro, onder de analistenconsensus van 4,6 miljard. De grootste baggermaatschappij geen annuleringen van enige betekenis door de coronacrisis. Snel na het uitbreken van de pandemie nam het Boskalis-management maatregelen om de financiële positie nog steviger te maken. Zo besliste het in april al geen dividend uit te keren over het boekjaar 2019. Ook het inkoopprogramma van eigen aandelen werd tijdelijk opgeschort. Maar begin november zijn toch al 3,6 miljoen aandelen ingekocht tegen gemiddeld 19,83 euro per aandeel (70,8 miljoen euro). De nettokaspositie is in de loop van het jaar verder toegenomen: van 26 miljoen eind 2019 over 190 miljoen euro medio 2020 tot 250 miljoen euro eind september. Over het resultaat voor heel 2020 bleef het management bij het 'voorzichtig vertrouwen' van na de halfjaarcijfers. De bedrijfstop gaat dus nog altijd uit van een vergelijkbare ebitda als in 2019 (375 miljoen euro). We menen dat dat een voorzichtige inschatting is, gezien het fors hogere cijfer voor de eerste jaarhelft (204 miljoen euro). Maar de tweede helft van vorig jaar was inderdaad veel beter dan de tegenvallende eerste helft van 2019. ConclusieBoskalis heeft snel en accuraat opgetreden om de negatieve gevolgen van het coronavirus op te vangen. Belangrijk is de sterke financiële positie en de geruststellende toon van de tradingupdate. Het aandeel is een flink stuk goedkoper geworden de jongste jaren. In 2010 werd nog 2,3 keer de boekwaarde betaald tegenover 1 keer vandaag. Het advies blijft dan ook positief, met de mogelijkheid dat Boskalis naar de voorbeeldportefeuille promoveert. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 18,85 euroTicker: BOKA NAISIN-code: NL0000852580Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 2,54 miljard euroK/w 2019: 31Verwachte k/w 2020: 55Koersverschil 12 maanden: -11%Koersverschil sinds jaarbegin: -17%Dividendrendement: -