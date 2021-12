Barco is een van de favoriete aandelen van Inside Beleggen voor 2022.

Het technologiebedrijf Barco is gespecialiseerd in visualisatie- en samenwerkingsoplossingen. De groep heeft drie kernafdelingen: Entertainment, Enterprise en Healthcare. Tot Entertainment behoren onder meer digitale projectoren voor de bioscoopector en oplossingen voor grote evenementen als videomuren en ledschermen voor attracties. Enterprise omvat controlekamers en de vergadertool ClickShare. Healthcare levert oplossingen voor digitale operatiekamers en diagnose-apparatuur als beeldvorming voor radiologie en mammografie. In het boekjaar 2020 lag de omzet op 770 miljoen euro.Barco zag in 2021 de winstgevendheid verbeteren en de orders weer aantrekken, maar de omzetgroei bleef onder de verwachtingen. De resultaten waren onvoldoende om de markt warm te maken. In de eerste jaarhelft presteerde het aandeel nog prima. Daarna ging het bergaf, waardoor de koers weinig afweek van twaalf maanden eerder. Barco ging aanvankelijk nog uit van een omzet ruim boven het niveau van 2020. Ook de winstgevendheid zou op jaarbasis hoger liggen dan de marge op de bedrijfswinst (ebitda) in de eerste jaarhelft (7,5%). Maar door een tekort aan componenten kon Barco niet alle bestellingen invullen. Entertainment had te lijden onder een trager dan verwacht herstel in China, terwijl ClickShare minder in trek was door het vele thuiswerk. Healthcare had af te rekenen met een tekort aan componenten bij diagnostica en chirurgische systemen. Daarnaast waren bijkomende investeringen in de digitalisering geen prioriteit voor de zorgsector. Barco zag zich daarom genoodzaakt de omzetprognose te verlagen naar een groei met ongeveer 5 procent. Zelfs dat is onder voorbehoud van een sterk vierde kwartaal.De evolutie van het orderboek toont aan dat 2022 voor de meeste afdelingen een significante verbetering moet brengen. Het aantal nieuwe bestellingen groeide tijdens de eerste drie kwartalen van 2021 met een kwart. De book to bill-ratio van 1,2 impliceert een flinke omzetstijging. De waarde van het orderboek lag na het derde kwartaal 45 procent hoger dan een jaar eerder. Bij Entertainment liggen de verwachtingen laag, maar de orders namen in het derde kwartaal wel met 56 procent toe. De verrassing kan komen van een sneller dan verwachte herstel van de Chinese cinemasector. Bij Enterprise haalde ClickShare 75 procent meer bestellingen. Barco's financiële doelstellingen op middellange termijn blijven gehandhaafd. Tegen 2023 moet een ebitda-marge van 14 tot 17 procent mogelijk zijn. Het cijfer van 2022 zal boven het verwachte niveau voor dit boekjaar uitkomen (9,1%).De ontgoochelende omzetevolutie heeft een aantal redenen die tijdelijk van aard zijn. De onderliggende trends aan de vraagzijde zijn gunstig. We verwachten een herstel in de regio Azië-Pacific die het in 2021 wat liet afweten. Dat moet vooral de Entertainment-afdeling ondersteunen. Barco moet over een volledig boekjaar worden beoordeeld. De impact van het tekort aan componenten en andere naweeën van de pandemie kunnen zich nog enkele maanden laten voelen.We verwachten ook een positieve impact van de wissel aan de top van het bedrijf en de nieuwe organisatiestructuur. Met een cashpositie die na de eerste jaarhelft was opgelopen naar 262,6 miljoen euro is Barco heel flexibel wanneer zich bijvoorbeeld een overnamekans aandient. Nog een reden om positief te zijn is de kooplust van co-CEO Charles Beauduin. Die kocht in 2021 via zijn vennootschap Titan Baratto voor 39,3 miljoen euro aandelen. Advies: koopwaardig Risico: gemiddeldRating: 1BKoers: 18,82 euroTicker: BAR BBISIN-code: BE0003790079Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,7 miljard euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 41Koersverschil 12 maanden: +3%Koersverschil sinds jaarbegin: +6%Dividendrendement: 2%