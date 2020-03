Zoals verwacht, bleef de crash van de olieprijs niet zonder gevolgen voor de energieaandelen. In het geval van BP is de reactie wel extreem.

Het aandeel van het Britse olie- en gasbedrijf daalde naar de laagste koers sinds 1995. Dat is onder het niveau van na de olieramp in de Golf van Mexico in 2010 en de financiële crisis in 2008. De prijsdaling van ruwe olie richting 30 dollar per vat is een streep door de rekening van BP, dat net een reeks goede kwartalen had gehad. Tussen oktober en december realiseerde de groep een aangepaste nettowinst van 2,57 miljard dollar. Dit was minder dan een jaar eerder (3,47 miljard) door lagere olie- en gasprijzen en een daling van de raffinagemarges, maar wel boven de consensusverwachting van 2,17 miljard dollar. BP stak daarmee positief af tegen onder meer Shell, Exxon en Chevron, die onder de verwachtingen presteerden. Over het boekjaar 2019 bedroeg de aangepaste nettowinst 10 miljard dollar, tegenover nog 12,7 miljard een jaar eerder. Maar ook dat cijfer lag boven de verwachte 9,7 miljard dollar. BP bleef ook vorig jaar een kasstroommachine, ondanks de daling van de olieprijs. De operationele kasstroom bedroeg 7,6 miljard dollar in het vierde kwartaal en 28,2 miljard dollar in het volledige boekjaar. In het vierde kwartaal steeg de olie- en gasproductie met 3 procent op jaarbasis naar 2,7 miljoen vaten olie-equivalent per dag. Dat cijfer zal in 2020 licht dalen door de impact van de verkoop van activa en een lagere bijdrage van de participatie in Rosneft (20%). Vanaf 2021 ligt de te verwachten productiegroei met 5 procent wel boven het sectorgemiddelde. Dit jaar worden in principe vier nieuwe projecten opgestart. BP spendeerde vorig jaar 2,4 miljard dollar aan herstelbetalingen gerelateerd aan de olieramp uit 2010. Alles samen heeft die de groep al meer dan 60 miljard dollar gekost. Dit jaar daalt dat tot minder dan 1 miljard dollar. Door de hoge schadevergoedingen kon BP de voorbije jaren de schulden minder snel terugbetalen dan de meeste sectorgenoten. Het compenseerde dat door de verkoop van niet-strategische activa. BP zou in 2019 en 2020 voor minstens 10 miljard dollar aan activa verkopen. Dat werd in februari opgetrokken naar 15 miljard dollar tegen midden 2021. Sinds begin 2019 is al 9,4 miljard dollar gerealiseerd. Het grootste deel kwam de verkoop van Prudhoe Bay in Alaska (5,6 miljard dollar). BP heeft voor nog eens 5 miljard dollar aan verkoopakkoorden, maar het is onzeker dat de deals die nog niet getekend zijn, doorgaan tegen de afgesproken prijzen. De kapitaaluitgaven van de energiegroep bedroegen vorig jaar 15,2 miljard dollar. De prognose voor 2020 lag op 15 tot 17 miljard dollar, maar na de recente prijsevolutie is de kans is groot dat het veel minder zal zijn. BP bouwde in het vierde kwartaal de nettoschuld verder af naar 45,4 miljard dollar. Dat betekent een schuldgraad van 31,1 procent, of 1 procent lager dan een kwartaal eerder. Shell streeft tegen eind 2020 naar 20 tot 30 procent, in lijn met de meeste sectorgenoten. Het management verhoogt het dividend van 10,25 naar 10,5 dollarcent per aandeel. Over het boekjaar 2019 keerde BP 8,5 miljard dollar uit, waarvan 7 miljard dollar aan dividenden en 1,5 miljard dollar aan aandeleninkopen.ConclusieVoor beleggers met een langetermijnhorizon biedt de recente correctie een koopkans. De waardering is teruggevallen naar amper 0,7 keer de boekwaarde. BP beschikt over kwaliteitsactiva en een goed gevulde pijplijn met nieuwe projecten, die de output vanaf volgend jaar zullen opkrikken. De schuldenafbouw kan vertraging oplopen, maar er is geen indicatie dat het dividend in gevaar komt.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 235,85 penceTicker: BP.LNISIN-code: GB00007980591Markt: London Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 49,2 miljard pondK/w 2019: 16Verwachte k/w 2020: 15Koersverschil 12 maanden: -55%Koersverschil sinds jaarbegin: -52%Dividendrendement: 12,4%