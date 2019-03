Bpost hoopt op een nieuw elan vanaf 2020

2019 is nog een jaar van margedruk, stijgende kosten en lagere winsten bij bpost. Vanaf 2020 moeten de resultaten steun krijgen van een nieuw distributiemodel en winst bij Radial. Er is hoop dat het ergste achter de rug ligt.

De ton met onaangename verrassingen lijkt leeggeschud, maar vrolijk kunnen de beleggers nog altijd niet worden over de vooruitzichten van bpost. Voor dit jaar verwacht het postbedrijf een vergelijkbare bedrijfswinst van minstens 300 miljoen euro, met inbegrip van de verkoop van gebouwen. Daarmee blijft bpost iets onder de verwachtingen. Een bedrijfswinst van 300 miljoen euro bij een stabiele omzet verraadt verdere margedruk, want vorig jaar haalde bpost nog een vergelijkbare bedrijfswinst van 424 miljoen euro. De winst van dit jaar zal uitmonden in een dividend van ongeveer 0,85 euro per aandeel, zodat het aandeel nog altijd een dividendrendement van ongeveer 10 procent biedt. Dat zorgde voor opluchting bij de beleggers, ondanks de vaststelling dat de winst dit jaar met ongeveer een kwart daalt...