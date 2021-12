De klassieke postbedeling blijft onder druk staan, terwijl bpost moeite heeft om de groei in het pakjesverkeer om te zetten in klinkende munt.

Voor bpost was het de voorbije weken money time. Het bedrijf rekende op het drukke pakjesverkeer om de verwachtingen voor dit jaar te realiseren. "We zijn klaar om de eindejaarspiek op te vangen", zei CEO Dirk Tirez begin november. Vorig jaar ging nog een groot deel van de extra omzet in het vierde kwartaal op aan hogere kosten om de pakjes tijdig te bezorgen. Deze keer moet een groter deel van de omzet blijven plakken als winst. Over heel 2021 rekent het management op een aangepaste bedrijfswinst van minstens 340 miljoen euro. Op basis van die cijfers is bpost bijzonder aantrekkelijk gewaardeerd. Beleggers betalen slechts 7 keer de winst van dit jaar, wat impliceert dat bpost de markt nog altijd niet kan overtuigen dat het de volgende jaren minstens stabiele resultaten zal boeken.De winst van bpost rust nog grotendeels op de klassieke postbedeling, waarvan de volumes aanhoudend onder druk staan. De logistieke activiteiten moeten de groepswinst op peil houden, maar het bedrijf moet nog bewijzen dat het volumegroei kan vertalen in duurzame winstgroei. Nog al te vaak eten hogere kosten de extra omzet op. Het management zet besparingen dit jaar hoog op de agenda. Zo wordt de post- en pakjesbedeling verder geïntegreerd. "We zijn nu een bedrijf dat brieven bezorgt en op die rondes ook pakjes meeneemt. We willen ons omvormen tot een pakjesbedrijf dat ook brieven bezorgt", zegt Tirez. Het bedrijf wil ook de algemene kosten verder verlagen. Die souperen 24 procent van de omzet op, terwijl de concurrentie de klus klaart met een kostenpercentage van 15 tot 17 procent.In het derde kwartaal hield de omzet hield stand, maar de bedrijfswinst daalde van 69,5 naar 39,1 miljoen euro. Daarmee voldeed het bedrijf nog enigszins aan de verwachtingen, omdat het derde kwartaal traditioneel het zwakste kwartaal van het jaar is, en omdat er geen covid-bonus meer te rapen viel. De omzet in de pakjesdivisie daalde met 9,5 procent, al is dat ook te wijten aan de invoering van btw op pakjes van buiten de Europese Unie. Het pakjesverkeer steeg met 8,9 procent, maar de gemiddelde prijs daalde met 5,8 procent. Dat vertaalde zich in een krimp van de bedrijfswinst van de pakjesdivisie met 59,6 procent. De krimp is ook te wijten aan kosten die gemaakt worden om de logistieke capaciteit op te voeren. Die moeten zich in het vierde kwartaal dubbel en dik terugbetalen. De logistieke activiteiten in de Verenigde Staten boekten in het derde kwartaal een omzetstijging van 15 procent. De onderliggende winst maakte een pas op de plaats.In de klassieke postbedeling hield de omzet in het derde kwartaal stand. Het postvolume daalde met 7,5 procent, maar de impact op de omzet werd gecompenseerd door stijgende tarieven. Toch kreeg de bedrijfswinst een knauw van 43 procent. Ook hier waren hogere kosten voor lonen, transport en energie de boosdoener. Er werden ook extra kosten gemaakt om de capaciteit op punt te zetten voor de eindejaarspiek. Het is afwachten of bpost de verwachtingen voor het laatste kwartaal heeft kunnen waarmaken. Daar ligt de sleutel voor een eventuele herwaardering van het aandeel.ConclusieBeleggers twijfelen nog altijd aan de capaciteit van bpost om de winst de volgende jaren te stabiliseren, wat zich vertaalt in een heel lage waardering. De klassieke postbedeling blijft onder druk staan, terwijl bpost moeite heeft om de groei in het pakjesverkeer om te zetten in klinkende munt. Het vierde kwartaal moet een stap in de goede richting brengen. De onzekerheid blijft echter groot, daarom blijf het advies houden. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 7,3 euroTicker: BPOSTISIN-code: BE0974268972Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,47 miljard euroK/w 2020: 9Verwachte k/w 2021: 7Koersverschil 12 maanden: -15%Koersverschil sinds jaarbegin: -16%Dividendrendement: 7%