De sterke resultaten van bpost over het vierde kwartaal van 2021 tonen aan dat het risicoprofiel van het aandeel afneemt.

De goede vierdekwartaalcijfers tonen aan dat het management van bpost opnieuw meer greep krijgt op de business. Beleggers bekijken de toekomstige resultaten nog altijd met argwaan, anders kun je een koers-winstverhouding van 6 niet verklaren, terwijl concurrenten van bpost vlot een koers-winstverhouding van 10 krijgen. Beleggers vrezen nog altijd dat de resultaten van bpost de volgende jaren onder druk blijven staan, omdat het bedrijf er onvoldoende in slaagt het pakjesverkeer om te zetten in klinkende munt, de meest rendabele activiteit van de klassieke postbedeling structureel achteruitgaat en oplopende kosten interen op de marges. Gezien de povere resultaten van de voorbije jaren, is die bezorgdheid terecht, maar tegen de huidige lage waardering zijn beleggers te pessimistisch over de vooruitzichten van bpost.De signalen van beterschap zijn merkbaar in de puike resultaten over het vierde kwartaal van 2021. Met een omzet van 1,3 miljard euro (+8,8%) en een aangepaste bedrijfswinst van 88 miljoen euro (+ 45%) klopte bpost de verwachtingen. Het slaagde er, zoals het had beloofd, veel beter in de piek in het pakjesverkeer te vertalen in bedrijfswinst. Vorig jaar ging het gros van de omzetstijging in dezelfde periode nog op aan hogere kosten aan onderaannemers om alle pakjes te bestellen. Bpost schakelt nu ook de eigen postbodes beter in om pakjes te bezorgen. In België worden de post- en pakjesdivisie samengevoegd om die bedeling nog efficiënter te maken. Nog meer goed nieuws viel te rapen bij de Noord-Amerikaanse logistieke activiteiten van het overgenomen Radial. De omzet steeg er met 28 procent en de bedrijfswinst steeg met 66 procent tot 39 miljoen dollar in het vierde kwartaal. De belofte van een jaarlijkse bijdrage van 100 miljoen dollar aan de bedrijfscashflow komt binnen handbereik. De logistieke activiteiten in de Verenigde Staten en Europa bieden een steeds grotere buffer om de dalende winstbijdrage van het klassieke postverkeer op te vangen.Voor de resultaten van dit jaar zullen aandeelhouders vrede moeten nemen met een daling van de bedrijfswinst richting 280 tot 310 miljoen euro. In het klassieke postverkeer wordt een daling van de volumes met 8 tot 10 procent verwacht. Slechts de helft van de omzetdaling wordt gecompenseerd met prijsstijgingen. In België zou het pakjesvolume stagneren, omdat de pakjesboost van de pandemie wegvalt en Amazon, een belangrijke klant van bpost, de bedeling van zijn pakjes steeds meer zelf organiseert. De logistieke activiteiten buiten België moeten dit jaar doorgaan op hun elan met een omzetstijging van 10 tot 15 procent. Uitbreidingskosten - en vooral in de Verenigde Staten ook hogere loonkosten - laten echter geen stijging van de marges toe. De logistieke activiteiten in Europa groeien volgens plan en sneller dan de markt. In de Verenigde Staten durft bpost van een versnelde groei spreken, waarbij het mikt op middelgrote klanten. Een bedrijfswinst op groepsniveau van 300 miljoen euro kan resulteren in een dividend van ruim 40 cent per aandeel. Dit jaar wordt over de resultaten van 2021 een dividend van 49 cent per aandeel uitgekeerd, goed voor een dividendrendement van 8 procent.De winst zal dit jaar dalen door hogere kosten en het uitdoven van de coronabonus. De sterke resultaten over het vierde kwartaal tonen aan dat het risicoprofiel van het aandeel afneemt. Intussen blijft de waardering bijzonder laag, want beleggers betalen slechts 6 keer de winst van dit jaar. Als het management de betere voorspelbaarheid van de resultaten kan bevestigen, kan het aandeel beloond worden met een stevige herwaardering. We verhogen daarom het advies naar koopwaardig. Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 6,05 euroTicker: BPOSTISIN-code: BE0974268972Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,21 miljard euroK/w 2021: 7Verwachte k/w 2022: 6Koersverschil 12 maanden: -40%Koersverschil sinds jaarbegin: -23%Dividendrendement: 8%