Bpost krijgt eind februari een nieuwe topman, maar de uitdagingen blijven dezelfde.

Ook de nieuwe CEO, Jean-Paul Van Avermaet, zal moeten opboksen tegen de daling van het postvolume. Die kost het bedrijf een pak winst. Hij zal alle zeilen moeten bijzetten om die aderlating te compenseren door meer winst in de pakjesdivisies en bij de Amerikaanse logistieke dochter Radial. Van Avermaet stelt in de lente een nieuwe plan voor. Het mag een succes heten als bpost de volgende jaren de resultaten en het dividend kan stabiliseren op het niveau van 2019. Dit jaar verwacht het een recurrente bedrijfswinst van minstens 300 miljoen euro, wat moet resulteren in een dividend van 0,75 à 0,8 euro per aandeel.

