Geheel onterecht is die vrees natuurlijk niet. Dit jaar zal de bedrijfswinst gevoelig dalen onder impuls van stijgende kosten en een krimp van het pakjesverkeer. Aanvankelijke rekende het bedrijf op een bedrijfswinst van 280 à 310 miljoen euro dit jaar, maar bij de publicatie van de kwartaalcijfers begin mei waarschuwde het management dat de bedrijfswinst dit jaar een extra tik tot 40 miljoen euro kan krijgen. De mogelijkheid van een winst van 310 miljoen euro wordt dus niet van tafel geveegd, maar de vork wordt verbreed naar 240 à 310 miljoen euro. Snel stijgende loonkosten en een onverwacht stevige daling van het pakjesverkeer kunnen een groter dan verwachte hap nemen uit de bedrijfswinst.De resultaten van het eerste kwartaal van dit jaar vielen nog mee en voldeden aan de verwachtingen. De omzet steeg 1,8 procent tot 1,04 miljard euro, maar de aangepaste bedrijfswinst daalde met bijna 20 procent tot 93 miljoen euro, waarbij vooral de activiteiten in België en Europa van hun pluimen lieten, slechts gedeeltelijk goedgemaakt door een aantrekkend winstmomentum in de VS.De Belgische divisie leed vooral onder een daling van het pakjesverkeer. De verscheepte volumes daalden met 14,8 procent, vergelijken met een uitzonderlijk goed eerste kwartaal van 2021, toen de volumes met 54 procent stegen in volle coronacrisis. Een normalisatie van het pakjesverkeer werd verwacht, maar de daling werd versterkt omdat bpost met Amazon, dat de bedeling van zijn pakjes voortaan zelf doet, een belangrijke klant verliest. Daarnaast weegt ook een aangetaste koopkracht en het dalende consumentenvertrouwen op het pakjesverkeer. Ook andere logistieke bedrijven kampen met een onverwacht sterke daling van het pakjesverkeer, maar de volumes lagen in het eerste kwartaal nog altijd 32 procent hoger dan voor het uitbreken van de pandemie. Achter de schommelingen van de pandemie gaat dus nog altijd een structurele groei schuil. Het binnenlandse postverkeer hield in het eerste kwartaal nog relatief goed stand. De volumes daalden slechts met 5,4 procent, maar de inkomsten werden op peil gehouden met prijsverhogingen. De divisie leed onder een sterke stijging van de kosten, als gevolg van de hogere energieprijzen en twee loonindexeringen. Dit jaar staan er nog twee loonindexeringen op het programma.Ook de logistieke activiteit in Europa en Azië had het in het eerste kwartaal niet onder de markt, vooral omdat de volumes van en naar Azië onder druk stonden, als gevolg van een nog doorwerkende nieuwe btw-regeling en de lockdowns in China. De omzet van de divisie daalde met 15 procent en de bedrijfswinst met 38 procent, alweer onder impuls van hogere kosten. De activiteiten in Noord-Amerika redden niet voor het eerst enigszins de meubelen. De omzet steeg er met 13,5 procent dankzij het stijgende klantenbestand bij Radial. Dankzij een bijna verdubbeling van de marge steeg de bedrijfswinst tot 15,2 miljoen euro, wat beter is dan verwacht. Radial ontpopt zich steeds meer tot een wissel op de toekomst.ConclusieBeleggers hebben weinig oog voor de bijzonder lage waardering, en focussen vooral op de onverwacht sterke daling van het pakjesverkeer, de oplopende kosten en een nieuwe winstwaarschuwing. De relatief hoopvolle resultaten van 2021 krijgen dus geen verlengstuk en maken plaats voor een nieuwe winstdaling. Toch denken we dat bij deze waardering de markt te pessimistisch is. We behouden het koopadvies.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 5,8 euroTicker: BPOSTISIN-code: BE0974268972Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,16 miljard euroK/w 2021: 7Verwachte k/w 2022: 6Koersverschil 12 maanden: -47%Koersverschil sinds jaarbegin: -34%Dividendrendement: 8,4%