De resultaten van het vierde kwartaal waren een koude douche voor de aandeelhouders van bpost.

In het tweede en derde kwartaal spinde Bpost nog garen bij de opmars van het pakjesverkeer, maar daar bleef in het laatste kwartaal weinig van over.

In het tweede en derde kwartaal spinde Bpost nog garen bij de opmars van het pakjesverkeer, maar daar bleef in het laatste kwartaal weinig van over. De aangepaste bedrijfswinst daalde met 8,7 miljoen euro (-12,6%), ondanks een stijging van de omzet met 7 procent. Dat was ver onder de hoge verwachtingen. De beleggers dachten dat de logistieke activiteiten de resultaten een zetje zouden geven, net zoals dat bij andere postbedrijven het geval is in coronatijd, die de e-commerce en het bijbehorende pakjesverkeer laat floreren. De koers van bpost zakte met een vijfde na het slechte nieuws. Voor dit jaar rekent het bedrijf op een aangepaste bedrijfswinst van 265 tot 295 miljoen, ongeveer in lijn met het resultaat van 280 miljoen dit jaar. Dat resultaat wordt basis voor het dividend in 2022. Dit jaar is er geen dividend. Ondanks de groeikansen in de logistiek biedt bpost de beleggers weinig perspectieven.Bpost valt uit de toon om drie redenen. Ten eerste hangt de bedrijfswinst nog voor een kleine helft af van het klassieke postverkeer. Dat leed zwaar onder de coronacrisis, die boven op de structurele daling kwam, die al jaren vaart wint. In het vierde kwartaal daalde het postvolume met 11,8 procent, tegenover 5,5 procent in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de advertentiepost kromp door de sluiting van de niet-essentiële winkels. Bpost kon de kosten niet snel genoeg aanpassen aan de lagere volumes, onder meer door hogere loonkosten. De aangepaste bedrijfswinst van de divisie 'mail & retail' daalde in het vierde kwartaal met 33 procent, van 51,5 naar 34,3 miljoen euro. Die financiële aderlating bleek in het vierde kwartaal, en ook over 2020, te groot om goed te maken met extra bedrijfswinst uit de pakjesbezorging. Ten tweede bleken de pakjesactiviteiten onvoldoende schaalbaar. De omzet in de Benelux steeg in het vierde kwartaal met 56 procent of 60 miljoen euro, en in de hele Europese logistieke divisie steeg de omzet met 35 procent of 82 miljoen. Toch leverde die felle stijging slechts 8,6 miljoen euro extra bedrijfswinst op. Het grootste deel van de omzetstijging werd opgegeten door hogere kosten. Bpost maakt voor de verdeling van de pakjes ook gebruik van het netwerk van de klassieke postbedeling, maar het kan geen volumepieken, zoals in het vierde kwartaal, op een voldoende rendabele manier opvangen. Om de volumes verwerkt te krijgen, moet bpost dure onderaannemers en extra personeel inschakelen. Een efficiëntere pakjesbezorging, zeker op piekmomenten, mag hoog op de agenda van het management staan. De logistieke activiteit in Noord-Amerika, zeg maar Radial, tonen langzaam beterschap. De onderliggende bedrijfswinst bedroeg 23 miljoen euro in het vierde kwartaal.Ten derde kampt bpost met een bestuursprobleem, dat niet is opgelost door het ontslag van CEO Jean-Paul Van Avermaet. De raad van bestuur greep de voorbije maanden niet in, toen de positie van Van Avermaet onhoudbaar werd. De overheid verplichtte, als controlerende aandeelhouder, de raad van bestuur om Van Avermaet de laan uit te sturen. Een bedrijf in volle transformatie moet kunnen rekenen op een daadkrachtig management en bestuur.ConclusieOntgoocheling troef in het vierde kwartaal. Door de beperkte schaalbaarheid van de pakjesactiviteiten in België kon bpost de winstdaling in het klassieke postverkeer niet compenseren. De onderneming kampt met een aanhoudend kostenprobleem. De waardering is met een koers-winstverhouding van 9 laag, maar het zwakke bestuur is een extra handicap. Het advies gaat daarom naar 'houden'.Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 8,2 euroTicker: BPOSTISIN-code: BE0974268972Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,65 miljard euroK/w 2020: 9Verwachte k/w 2021: 9Koersverschil 12 maanden: +36%Koersverschil sinds jaarbegin: -4%Dividendrendement: -