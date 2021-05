De goede resultaten van het eerste kwartaal suggereren dat het zwakke vierde kwartaal van vorig jaar eerder een uitschuiver was, dan een bewijs van de zwakke rendabiliteit van bpost.

Ging bpost in het vierde kwartaal van 2020 nog plat op de buik, dan verraste het in het eerste kwartaal van dit jaar met onverwacht sterke resultaten en vooruitzichten. Over heel 2021 rekent bpost op een bedrijfswinst van minstens 310 miljoen euro. De eerdere verwachting hield het op 265 tot 295 miljoen euro.De reden van de onverwachte ommezwaai ligt onder meer in de manier waarop het bedrijf de pakjes verdeelt. Eind vorig jaar moest bpost dure onderaannemers en extra interim-krachten inhuren om de piekvolumes tot bij u thuis te krijgen, waardoor de extra omzet uit het pakjesverkeer bijna helemaal werd opgegeten door extra kosten. Een pijnlijke vaststelling, temeer omdat de concurrentie, om PostNL niet te noemen, de pakjesbonanza wel wist om te zetten in klinkende munt. Tijdens het eerste kwartaal kon bpost de pakjesstroom wél op een vrij efficiënte manier verwerken. Het verschil? Een daling van de piekvolumes en de inzet van de postbode als pakjesbode. In het eerste kwartaal kon de postdivisie 60 miljoen euro factureren aan de pakjesdivisie voor de geleverde diensten. Ook de pakjesdivisie wordt daar beter van, want het is goedkoper om de eigen postbodes in te schakelen dan extra capaciteit bij derden in te huren. Als bpost de rendabele bezorging van het pakjesverkeer onder de knie krijgt, dan behoren uitschuivers zoals in vierde kwartaal tot het verleden. "We willen deze keer voorbereid zijn op de piekvolumes op het einde van het jaar. We beginnen daarom al met de planning van die piek. De volumegroei moet zich vertalen in winstgroei", zegt Dirk Tirez, de CEO ad interim van bpost. In het eerste kwartaal toonde bpost het potentieel van een efficiënte pakjesverdeling. De bedrijfswinst in die divisie steeg met 120 procent tot 37,3 miljoen euro, bij een spectaculaire margeverbetering tot 13 procent.Ook de klassieke postbedeling leverde een kleine bijdrage aan de verbetering van de resultaten. De bedrijfswinst steeg met 8,6 procent dankzij een kleiner dan verwachte daling van de postvolumes, een verhoging van de postzegelprijs en de inkomsten uit de facturering aan de pakjesdivisie. Op langere termijn zal de winst uit de postbedeling onder druk blijven staan van dalende volumes. Voor dit jaar rekent bpost op een volumekrimp met 8 procent. "We werken aan een structureel antwoord op de dalende postvolumes door een nieuw distributiemodel te bouwen dat beter afgestemd is op de verwachtingen van de klant", zegt Dirk Tirez.Om de dalende winst uit de klassieke postbedeling te compenseren rekent bpost ook steeds meer op de uitbouw van de logistieke activiteiten, waarbij bpost voor andere bedrijven de hele afhandeling van hun internethandel verzorgt. In de VS doet bpost dat via de dochter Radial, waar de resultaten langzaam maar zeker verbeteren. De bedrijfswinst klokte er in het vierde kwartaal af op 8,2 miljoen euro, wat iets beter was dan verwacht. "Het investeringsbudget van dit jaar, goed voor ongeveer 200 à 220 miljoen euro, wordt vooral besteed aan de schaalvergroting van de logistieke activiteiten in de VS en Europa", zegt Dirk Tirez.ConclusieDe goede resultaten van het eerste kwartaal suggereren dat het zwakke vierde kwartaal van vorig jaar eerder een uitschuiver was, dan een bewijs van de zwakke rendabiliteit van bpost. Het bedrijf maakt zich sterk dat het de pakjesverdeling beter onder knie krijgt. De bedrijfswinst uit de logistieke activiteiten wint langzaam veld en is een wissel op de toekomst. De waardering is met een koers-winstverhouding van 10 heel fair. Dat laat toe het advies te verhogen tot koopwaardig. Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: euroTicker: BPOSTISIN-code: BE0974268972Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,03 miljard euroK/w 2020: 10Verwachte k/w 2020: 10Koersverschil 12 maanden: +71%Koersverschil sinds jaarbegin: +20%Dividendrendement: 4,4%