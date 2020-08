Covid-19 weegt minder dan verwacht op de resultaten. De winst van het bedrijf stoelt steeds minder op het krimpende postvolume en steeds meer op het groeiende pakjesverkeer.

Covid-19 versnelt de transformatie van bpost van een klassiek postbedrijf naar een logistieke speler. Dat is goed nieuws. De winst stoelt steeds minder op het structureel krimpende postvolume, en steeds meer op het structureel groeiende pakjesverkeer en de logistieke ondersteuning van e-commerce. Bpost zit daardoor niet langer op een "smeltende ijsberg", om de woorden van de vorige CEO Koen Van Gerven te gebruiken. "We zitten eerder op een wildwaterbaan", zegt de nieuwe CEO Jean-Paul Van Aevermaet. De resultaten van het tweede kwartaal zijn een mijlpaal in de geschiedenis van het bedrijf. De bedrijfswinst uit het klassieke postverkeer is met 36 miljoen euro voor het eerst lager dan de gezamenlijke bedrijfswinst van 36,6 miljoen euro uit de logistieke divisies in Europa en de Verenigde Staten. Dat komt ook omdat het postverkeer een enorme oplawaai kreeg van de coronacrisis, terwijl de logistieke activiteiten een enorme boost kregen in het spoor van de fors gestegen internethandel. Daalde de bedrijfswinst uit het postverkeer met 39 miljoen euro, dan steeg de bedrijfswinst van de Europese logistieke activiteiten met 9 miljoen euro en de bedrijfswinst van de Amerikaanse logistieke activiteiten met 18 miljoen euro.Als de coronacrisis wegebt en het leven enigszins zijn oude gangetje herneemt, dan zal het klassieke postverkeer opnieuw tijdelijk de grootste winstbijdrage leveren. In juni was er al herstel merkbaar. Dat mag ook, want in het tweede kwartaal daalden de postvolumes met 17,7 procent, vooral onder impuls van de ingestorte reclamecampagnes. Maar de structurele versnelling van de logistieke activiteiten is een klok die niet wordt teruggedraaid. De volgende uitdaging wordt het winstverlies uit het postverkeer volledig te compenseren met een toename van de winst van de logistieke activiteiten. Dat is voorlopig te hoog gegrepen. Over het hele eerste halfjaar bleef de compensatie beperkt tot een kleine 40 procent.De rendabele doorbraak van de logistieke activiteiten was in het tweede kwartaal spectaculair. Bpost verscheepte in België en Nederland 78 procent meer pakjes. Het is een opsteker dat het bedrijf die volumestijging kon verwerken, ook dankzij extra investeringen in sorteercapaciteit. De stijging van de omzet met 48 procent vertaalde zich in een stijging van de bedrijfswinst met 37 procent. Voorlopig kan bpost dus geen winsthefboom zetten op de stijgende omzet, al zal dat altijd een lastige klus blijven omdat het verschepen van hogere volumes ook hogere kosten meebrengt. Niet alleen in Europa, ook in de VS knoopten de logistieke activiteiten (Radial) eindelijk aan met winst. De stijgende omzet leverde een bedrijfswinst op van 17,6 miljoen euro. Dankzij die winstbijdrage kon bpost de verwachtingen voor het tweede kwartaal ruim overtreffen. Dat liet het management toe de eerder ingetrokken winstverwachting voor het hele jaar opnieuw in ere herstellen. Als covid-19 niet opnieuw hard uit de hoek komt, zit er voor dit jaar een bedrijfswinst van 240 à 270 miljoen euro in. Een dividend over dit jaar wordt niet uitgekeerd. Het behoud van de kasreserves en het investeringspotentieel op lange termijn krijgt de prioriteit. ConclusieCovid-19 weegt minder dan verwacht op de resultaten. De crisis versnelt de transformatie naar een logistiek bedrijf dat zijn winstverwachting steeds meer kan bouwen op de groeiende e-commercebusiness. De waardering is ondanks het koersherstel van de jongste weken met een koers-winstverhouding van 11 zeker niet overdreven te noemen. We trekken het advies op naar kopen. Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 8,2 euroTicker: BPOSTISIN-code: BE0974268972Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,62 miljard euroK/w 2019: 12Verwachte k/w 2020: 11Koersverschil 12 maanden: -12%Koersverschil sinds jaarbegin: -25%Dividendrendement: -