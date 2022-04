Na het nieuws over de instap van Buffett schoot het aandeel 15 procent hoger, maar intussen werd ongeveer de helft van die winst weer ingeleverd.

HP Inc. mag zich verheugen op een nieuwe investeerder: Warren Buffett via zijn beursgenoteerde investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway. Het oude HP splitste zich eind 2015 op in twee aparte bedrijven: HP Enterprise (tickersymbool HPE) en HP Inc. (tickersymbool HPQ). Beide werken in de praktijk nog samen, maar op papier zijn het aparte entiteiten die zelfstandig functioneren. HPE richt zich op totaaloplossingen voor bedrijven. De groep levert hardware, software, cloudoplossingen, opslagsystemen en verschillende ondersteunende diensten die met datacenteractiviteiten te maken hebben. HP Inc. of kortweg HP mocht het bekende klassieke ronde blauwe logo houden. Toch is de groep niet enkel een consumententak. HP heeft een omvangrijk consumentenaanbod aan laptops, desktops en printers, maar die vormen niet de belangrijkste doelgroep van het bedrijf. De b2b-sector is HP's belangrijkste en meest lucratieve markt met de verkoop van producten aan kmo's en grote firma's. Berkshire Hathaway neemt een belang van 11,4 procent in HP, goed voor een investering van 4,2 miljard dollar. HP realiseerde in het boekjaar dat eindigde in oktober een omzet van 63,5 miljard dollar, 12 procent meer dan een jaar eerder. De groep profiteerde van een hogere vraag naar pc's, printers en andere apparatuur die inspeelt op de grotere vraag naar IT-oplossingen voor hybride werken en teleconferencing. HP beschikt met HP Labs ook over een sterke positie in de markt van 3D-printing en andere digitale printtoepassingen. De gamingmarkt is ook een groeipool voor HP.De omzetgroei zal tijdens het lopende boekjaar vertragen naar ongeveer 3,5 procent (65,7 miljard dollar). Dat heeft onder meer te maken met problemen in de aanvoerketen (componentenschaarste) en een vertragende consumentenmarkt voor pc's na twee erg sterke jaren. In het eerste kwartaal van het boekjaar 2022 (drie maanden tot eind januari) groeide de omzet nog met 8,2 procent naar 17 miljard dollar. HP wil zijn positie op de markt van het hybride werken nog versterken. Daartoe werd eerder dit jaar de overname van Poly bekendgemaakt. Poly levert voor onder meer Microsoft Teams audio- en video-oplossingen die het voor thuiswerkers gemakkelijker maakt om vergaderingen te volgen. Inclusief schulden betaalt HP 3,3 miljard dollar. De groep realiseerde vorig jaar een jaaromzet van ongeveer 1,53 miljard dollar. HP verwacht de omzet van het bedrijf in de eerste drie jaar na de overname met 15 procent te kunnen doen groeien.De overname maakt wel dat HP het huidige tempo van aandeleninkopen zal moeten terugschroeven. De aandeelhoudersvergoedingen bedroegen vorig jaar nog 7,2 miljard dollar waarvan 6,25 miljard aandeleninkopen en de rest dividenden. Voor dit jaar wordt op 4 miljard dollar aandeleninkopen gerekend. HP realiseerde vorig boekjaar een vrije kasstroom van 4,1 miljard dollar. Voor 2022 mikt de groep op minstens 4,5 miljard dollar. Het eerste kwartaal was een goede start met een vrije kasstroom van 1,4 miljard dollar. Eind januari had HP een nettoschuldpositie van 3,7 miljard dollar.ConclusieNa het nieuws over de instap van Buffett schoot het aandeel 15 procent hoger, maar intussen werd ongeveer de helft van die winst weer ingeleverd. HP noteert tegen circa 9 keer de verwachte winst. Dat is goedkoper dan concurrent Xerox, maar duurder dan Dell. Dat cijfer ligt een stuk onder het marktgemiddelde, maar ook de verwachte omzetgroei is aan de lage kant. De hoge aandeelhoudersvergoedingen zijn een pluspunt maar het tempo waarin aandelen worden ingekocht, zal afnemen.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B Koers: 38,44 dollarTicker: HPQ USISIN-code: US40434L1052Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 40,2 miljard dollarK/w 2021: 10Verwachte k/w 2022: 9Koersverschil 12 maanden: +18%Koersverschil sinds jaarbegin: +1%Dividendrendement: 2,6%