Caldas Gold, binnenkort omgedoopt in Aris Gold, heeft alles om uit te groeien tot een succesvolle goudproducent.

Caldas Gold is een goud- en zilverproducent die in februari 2020 ontstond uit een afsplitsing van Gran Colombia Gold. Het moet de volgende grote goud- en zilvermijn in Colombia bouwen, een uitbreidingsproject van het Marmota-project, in een historisch mijngebied 80 kilometer ten zuiden van Medellin.De Upper Zone van Marmota, die al in productie is sinds 1991, haalde de afgelopen tien jaar een gemiddelde jaarproductie van 24.000 troy ounce goud (23.832 in 2020). Vanaf dit jaar moet de productie er verdubbelen tot 50.000 troy ounce goud, door het optimaliseren van de productiemethode en het optrekken van de capaciteit van de verwerkingsfabriek van 1200 ton naar 1500 ton per dag. Vanaf de tweede jaarhelft zal Caldas 269 miljoen dollar investeren, om tegen midden 2023 de productie op te starten in de Deep Zone. Daarvoor bouwt het een tweede verwerkingsfabriek, met een capaciteit van 4000 ton. De groepsproductie zal vanaf 2024 stijgen naar 200.000 troy ounce goud. De ertsgraad ligt hoog: 4,2 gram per ton in de Upper Zone en 2,9 gram per ton in de Deep Zone. De voorlopige haalbaarheidsstudie van het uitbreidingsproject is gebaseerd op 2,02 miljoen troy ounce goudreserves, waarvan 1,33 miljoen in de Deep Zone. Tussen 2021 en 2033 wordt een totale productie van 1,9 miljoen troy ounce goud verwacht, tegen een lage totale kostprijs van 872 dollar per troy ounce goud. Boven op de reserves zijn er nog ruim 4 miljoen troy ounce goudresources (nog niet bewezen reserves). Er loopt een exploratieprogramma, dat al succesvolle boringen en twee nieuwe zones opleverde. Tegen midden 2021 wordt de voorlopige haalbaarheidsstudie geactualiseerd. Om het uitbreidingsproject te financieren, haalde Caldas Gold vorig jaar 243 miljoen dollar op. Het tekende een streamingovereenkomst voor 110 miljoen dollar met Wheaton Precious Metals, en gaf voor 83 miljoen dollar 7-jarige obligaties uit. Van dat papier is het rendement deels gerelateerd aan de goudprijs, met een premie voor het deel van de verkoopprijs boven 1400 dollar per troy ounce. Om die inventieve financiering te garanderen, verkoopt Caldas 9 procent van de goudproductie vanaf september 2021 via een aparte trust. Tot slot haalde het 50 miljoen Canadese dollar op met de uitgifte van 22,2 miljoen aandelen tegen 2,25 Canadese dollar, vergezeld van evenveel warrants die binnen vijf jaar tegen 2,75 dollar omzetbaar zijn in nieuwe aandelen. In november stapte een nieuwe groep investeerders in het kapitaal, die een ervaren management, een forse upgrade van de raad van bestuur en een nieuwe bedrijfsnaam meebrengen: Aris Gold Corporation. De instap gaat gepaard met een kapitaalverhoging van 85 miljoen Canadese dollar tegen 2,25 dollar per aandeel, met per uitgegeven aandeel een nieuwe warrant om te zetten tegen 2,75 dollar. Bovendien komt de succesvolle Canadese grondstoffeninvesteerder Frank Giustra aan boord als strategisch adviseur. De naamsverandering komt er binnenkort, na het verlengen van de mijnlicentie met dertig jaar. Caldas kocht vorig jaar met het Juby-project een gevorderd goudexploratieproject in Canada, met 2 miljoen troy ounce resources. ConclusieCaldas Gold, binnenkort omgedoopt in Aris Gold, heeft alles om uit te groeien tot een succesvolle goudproducent. Het bedrijf is sterk gefinancierd, maar nog onbekend en daarom goedkoop. We zien in de instap van Frank Giustra het signaal dat de ambities hoger liggen, en verwachten de komende jaren een herwaardering naarmate Aris Gold uitgroeit tot een middelgrote producent. We starten de opvolging met een koopadvies, maar wijzen op het hogere risico. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 2,31 Canadese dollar (CAD)Ticker: CGC CNISIN-code: CA12878L1076Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 230,5 miljoen Canadese dollarK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: +18%Koersverschil sinds jaarbegin: -6%Dividendrendement: -