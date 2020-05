Het Cameco-aandeel verdubbelde in zeven weken na de bodem op 19 maart. De productiestop heeft in de uraniumindustrie een en ander in een stroomversnelling gebracht.

Het aandeel van de Canadese uraniumproducent is sinds de bodem van 19 maart in minder dan zeven weken verdubbeld. Hoe sterker de productie daalt, hoe hoger het aandeel klimt. Dat klinkt tegenstrijdig, maar is wel logisch. De uraniumindustrie kreunde jarenlang onder een overaanbod, maar een gecoördineerde productiebeperking liet lang op zich wachten. Het coronavirus brengt daar noodgedwongen verandering in. Bij vrijwel alle grote aanbieders is de mijnproductie zo goed als stilgevallen. Cameco besliste op 23 maart ook Cigar Lake, de enige overgebleven operationele mijn, te sluiten. Dat geldt ook voor de conversiefabrieken Blind River en Port Hope, die kernbrandstof in poedervorm omzetten naar gas. Die sluiting kost 7 tot 9 miljoen dollar per maand.

...

Het aandeel van de Canadese uraniumproducent is sinds de bodem van 19 maart in minder dan zeven weken verdubbeld. Hoe sterker de productie daalt, hoe hoger het aandeel klimt. Dat klinkt tegenstrijdig, maar is wel logisch. De uraniumindustrie kreunde jarenlang onder een overaanbod, maar een gecoördineerde productiebeperking liet lang op zich wachten. Het coronavirus brengt daar noodgedwongen verandering in. Bij vrijwel alle grote aanbieders is de mijnproductie zo goed als stilgevallen. Cameco besliste op 23 maart ook Cigar Lake, de enige overgebleven operationele mijn, te sluiten. Dat geldt ook voor de conversiefabrieken Blind River en Port Hope, die kernbrandstof in poedervorm omzetten naar gas. Die sluiting kost 7 tot 9 miljoen dollar per maand. Cameco schrapte de productie- en de verkoopprognoses voor het volledige boekjaar. Toch lijken die laatste niet in het gedrang te komen. In het eerste kwartaal leverde Cigar Lake nog 2,1 miljoen pond op of 13 procent minder dan een jaar eerder. De verkoopvolumes stegen naar 6 miljoen pond, waardoor de omzet op jaarbasis met 16 procent klom naar 346 miljoen dollar. Cameco realiseerde een aangepaste nettowinst van 29 miljoen dollar of 7 dollarcent per aandeel. Die cijfers zijn van ondergeschikt belang nu Cameco niet meer produceert en het uranium dat het nodig heeft om de afgesproken hoeveelheden kernbrandstof te leveren uit de voorraden haalt of op de spotmarkt koopt. De situatie op de globale uraniummarkt is veel belangrijker. Het goede nieuws is dat de uraniumprijs eindelijk een teken van leven toont en sinds eind maart klom van 24 naar 34 dollar per pond. De activiteit op de spotmarkt is aangetrokken en wellicht gebeurt binnenkort hetzelfde op de contractmarkt, waar uitbaters van kerncentrales zich bevoorraden. De mijnproductie ligt al enkele jaren onder de consumptie (180 miljoen pond/jaar), maar nu neemt ook het secundaire aanbod af (recyclage). Voorlopig wordt uit de voorraden geput, maar door de coronamaatregelen zijn de fysieke voorraden niet overal beschikbaar. Dat leidt tot een opwaartse prijsdruk. Naarmate de uraniumprijs aantrekt, zal de beslissing om de reserves in de grond te laten zitten wellicht worden herzien. In de Verenigde Staten stelde de Nuclear Fuel Working Group voor een strategische voorraad aan te leggen met lokaal geproduceerd uranium. Het Congres moet dat nog bevestigen. Cameco bezit in de Verenigde Staten twee mijnen in Nebraska en Wyoming. In het dispuut met de Canadese belastingautoriteiten vond op 4 maart een zitting in beroep plaats. Cameco haalde eind 2018 zijn slag thuis in een dispuut over buitenlandse inkomsten, maar de Canada Revenue Agency ging in beroep. Later dit jaar volgt een definitieve uitspraak. Cameco heeft bij een bevestiging van de uitspraak recht op een schadevergoeding en een terugbetaling van de al betaalde belastingen. Op het einde van het eerste kwartaal had Cameco 1,2 miljard dollar in kas. Er is nog een kredietlijn van 1 miljard dollar beschikbaar. De schuld van 1 miljard dollar vervalt in 2022, 2024 en 2042. Zelfs tegen de huidige prijzen kan Cameco het financieel nog een hele tijd uitzingen.ConclusieDe productiestop heeft in de uraniumindustrie een en ander in een stroomversnelling gebracht. Nu de spotmarkt niet meer overspoeld wordt met goedkoop uranium, moeten de afnemers kleur bekennen. De keuze om de eigen reserves te sparen in afwachting van hogere prijzen vergt op korte termijn financiële offers. Het herstel van de sector begint nog maar en tegen 1,2 keer de boekwaarde is het aandeel nog lang niet te duur.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 10,67 dollarTicker: CCJ USISIN-code: CA13321L1085Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 4,2 miljard dollarK/w 2019: 57Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: +4%Koersverschil sinds jaarbegin: +18%Dividendrendement: 0,6%