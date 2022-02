De situatie op de uraniummarkt is de voorbije kwartalen fundamenteel ten goede gekeerd. Dat heeft ertoe bijgedragen dat Cameco de productie in de Canadese McArthur Rivermijn heropstart.

Veruit het grootste nieuws uit het kwartaal- en jaarrapport van Cameco was de beslissing om de productie in de McArthur Rivermijn en de verwerkingsinstallatie Key Lake weer op te starten. Beide faciliteiten, gelegen in Canada, stonden sinds januari 2018 op non-actief, omdat ze door de lage uraniumprijs niet langer rendabel waren. Cameco wilde ook iets ondernemen om de overcapaciteit op de uraniummarkt aan te pakken. Bij de beslissing om de productie te herstarten is Cameco niet over een nacht ijs gegaan. De situatie op de uraniummarkt is de voorbije kwartalen fundamenteel ten goede gekeerd. De overcapaciteit werd door een gezamenlijke inspanning aan de productiezijde aangepakt en de volumes op de contractmarkt trokken aan. Nog aan de vraagzijde haalden verscheidene financiële spelers, waaronder Sprott en YellowCake, heel wat ounces van de markt voor investeringsdoeleinden. Ook de onderhoudskosten wegen op termijn zwaar. Vorig boekjaar kostte het onderhoud Cameco 210 miljoen Canadese dollar. De heropstart van McArthur River en Key Lake zal wat tijd vergen. Zo moet het personeel worden aangeworven en opgeleid. Cameco hoedt zich bovendien voor toekomstige overproductie. McArthur River moet tegen 2024 jaarlijks 15 miljoen pond kernbrandstof produceren, 40 procent minder dan de maximale capaciteit van 25 miljoen. Tegelijk wordt de output van Cigar Lake teruggeschroefd naar 13,5 miljoen pond, een kwart onder de maximale capaciteit van 18 miljoen pond. Bij de Inkaï-joint venture in Kazachstan besliste KazAtomProm om de productie tot minstens eind 2023 met een vijfde te verminderen. Cameco produceerde vorig jaar 6,1 miljoen pond uranium en kocht 11,1 miljoen pond aan. De rest werd bijgepast uit de voorraden om aan het verkoopvolume van 24,3 miljoen pond te komen. Dat is beduidend minder dan de 30,7 miljoen pond in 2020. Daardoor daalde de omzet vorig jaar met 18 procent naar 1,48 miljard Canadese dollar, ondanks de hogere uraniumprijs. Het aangepaste nettoverlies kwam uit op 98 miljoen, of 0,25 Canadese dollar per aandeel. Cameco boekte wel een operationele kasstroom van 458 miljoen Canadese dollar, tegenover slechts 57 miljoen een jaar eerder. Het mikt voor het lopende boekjaar op een omzet tussen 1,5 en 1,65 miljard, naargelang de timing van de opstart. Vorig jaar heeft het voor 30 miljoen pond nieuwe langetermijncontracten afgesloten. In januari dit jaar kwam daar 40 miljoen pond bij. Cameco had aan het eind van het boekjaar iets meer dan 1,3 miljard Canadese dollar in kas. Daar stond een langetermijnschuld van 996 miljoen Canadese dollar tegenover, goed voor een nettocashpositie van 336 miljoen.De groep heeft ook nog altijd 777 miljoen Canadese dollar tegoed van de Canadese belastingautoriteiten. Maar de zaak blijft aanslepen en het tijdstip van de terugbetaling is nog onzeker. De financiële gezondheid van het bedrijf is hoe dan ook goed. Het dividend wordt met de helft verhoogd tot 12 dollarcent per aandeel, goed voor een bescheiden rendement van 0,5 procent. ConclusieCameco noteert nu tegen 2,4 keer de boekwaarde, waarmee de extreme onderwaardering van de voorbije jaren is verdwenen. Gezien het belang van de beslissing en het langetermijnpotentieel, evolueren we na de recente tussentijdse correctie weer naar een koopadvies (rating 1B). Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 22,4 dollarTicker: CCJ USISIN-code: CA13321L1085Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 9 miljard dollarK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: 77Koersverschil 12 maanden: +36%Koersverschil sinds jaarbegin: +3%Dividendrendement: 0,5%