De stilaan onbetaalbare olie- en gasprijzen dwingen overheden ertoe een alternatief te zoeken. Steenkool zou een optie zijn, maar die keuze komt in aanvaring met de milieudoelstellingen. Enkele overheden hebben noodgedwongen weer de nucleaire kaart getrokken. De Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea en België hebben ervoor gekozen nieuwe nucleaire installaties te bouwen of bestaande langer open te houden. De uraniumprijs zit in de lift. De prijs op de spotmarkt steeg sinds begin dit jaar al met ongeveer een derde. In maart werd de kaap van 60 dollar per pond gerond. De voorbije weken schommelde de prijs rond 55 dollar. Op de contractmarkt was de prijsstijging iets minder groot met zo'n 15 procent. Het volume verschuift al enkele kwartalen van de spotmarkt naar de contractmarkt. Dat impliceert dat er meer industriële marktpartijen en minder speculanten op de uraniummarkt actief zijn. De Canadese uraniumproducent Cameco besliste gezien de oplopende prijzen de jaarprognoses te verhogen. De verwachte groepsomzet werd opgetrokken van 1,5 tot 1,65 miljard naar 1,73 tot 1,88 miljard Canadese dollar. De omzet- en winstcijfers op kwartaalbasis zijn niet zo relevant omdat die vooral worden bepaald door de timing van de verkopen.Cameco sloot sinds begin 2022 voor 40 miljoen pond nieuwe langetermijncontracten af. Dat cijfer is ongewijzigd sinds februari, maar het management liet wel weten dat er heel wat overeenkomsten in de pijplijn zitten. In 2021 werden voor 30 miljoen pond contracten afgesloten. De economische sancties tegen Rusland hebben ook een impact op de uraniummarkt. Rusland staat in voor 14 procent van de globale uraniumproductie en het aandeel bij conversie en verrijking is meer dan dubbel zo hoog. De nabijheid van Kazachstan, de grootste uraniumproducent, zorgt ook voor logistieke en transportproblemen in de regio.Cameco realiseerde in het eerste kwartaal een omzet van 398 miljoen Canadese dollar, 37 procent meer dan een jaar eerder. De omzet uit de productie van uranium nam met 57 procent toe naar 322 miljoen dollar. Cameco produceerde tussen januari en maart 1,9 miljoen pond uranium en verkocht 5,9 miljoen pond (+18%). De gemiddelde verkoopprijs steeg met meer dan een derde naar 55 Canadese dollar per pond. Bij de afdeling Fuel Services daalde de omzet met 10 procent naar 76 miljoen dollar. De aangepaste nettowinst kwam uit op 17 miljoen Canadese dollar terwijl van een verlies van 27,5 miljoen dollar werd uitgegaan. Cameco besliste de productie bij de McArthur River-mijn en de verwerkingsinstallatie Key Lake weer op te starten. Het is de bedoeling dat de mijn tegen 2024 weer 15 miljoen pond kernbrandstof zal produceren, 40 procent minder dan de totale capaciteit van 25 miljoen. Tegelijk wordt de output van Cigar Lake verminderd naar 13,5 miljoen pond, een kwart onder de maximale capaciteit van 18 miljoen pond. De aanboddiscipline blijft gehandhaafd. Cameco verwacht in 2022 een output van 11 miljoen pond uranium en moet dit jaar tussen 23 en 25 miljoen pond leveren. Dat betekent dat de groep tussen 12 en 14 miljoen pond op de spotmarkt zal moeten aankopen.ConclusieHet aandeel Cameco klom in eerste instantie mee met de uraniumprijs en bereikte vorige maand het hoogste niveau sinds 2011. De voorbije weken ging het aandeel mee onderuit met de brede markt en noteert het nu ruim een derde onder de top. Cameco is financieel gezond en moet de komende jaren kunnen profiteren van een aantrekkende uraniumprijs en een hogere winstgevendheid.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 21,02 dollarTicker: CCJ USISIN-code: CA13321L1085Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 8.4 miljardK/w 2021: /Verwachte k/w 2022: 70Koersverschil 12 maanden: +7%Koersverschil sinds jaarbegin: -7%Dividendrendement: 0,6%