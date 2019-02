Canada compenseert voor Kinepolis

Voor de grootste Belgische bioscoopuitbater kwamen de Canadese bioscopen als geroepen om de prachtzomer van 2018 in Europa en de uitmuntende prestaties van België en Frankrijk op de Wereldbeker Voetbal te compenseren. Zonder Canada hadden in de overzichtstabel van 2018 vooral veel rode cijfers gestaan en zou de beurskoers mogelijk een dip hebben gekend. Er waren in België 450.000 bezoekers minder dan in 2017. De opkomst daalde van 8,43 miljoen in 2017 naar 7,99 miljoen in 2018 (-5,2%). In Frankrijk waren er bijna 500.000 bezoekers minder in Frankrijk (-6,8%; van 7,05 naar 6,57 miljoen). Dat wist de groep ook te compenseren met 900.000 extra verkochte tickets in Nederland, waar Kinepolis begin 2018 NH Bioscopen overnam en in juni Kin...