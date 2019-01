Cannabis is een groeimarkt voor Canopy Growth

Vorig jaar brak cannabis door als belegging. Velen noemden dat een hype, maar volgens ons kan het een blijver zijn. Cannabis is de Latijnse naam voor hennep. De toppen van de vrouwelijke hennepplant worden gedroogd en verkruimeld tot marihuana of wiet. Cannabis wordt meestal vermengd met tabak en dan tot een joint gerold. In het overgrote deel van de wereld is cannabis nog altijd een illegale drug. Een doorbraak voor de sector was de beslissing van de Canadese overheid vorig najaar om het recreatieve gebruik van cannabis toe te laten. Het medicinale gebruik van cannabis in veel landen wel toegestaan, door de heilzame werking van het middel om pijn te bestrijden of spierspasmen te controleren.

