Het bedrijf moet operationeel verder orde op zaken stellen en aan de markt tonen dat de weg richting winstgevendheid kan worden ingeslagen.

Na dramatische cijfers over het derde kwartaal is het aandeel van de marktleider meer dan 70 procent onder de piekkoers van eind april gedoken na een koersverlies van 18 procent op de publicatiedag. Dat is het laagste koerspeil sinds december 2017. De kwartaalomzet bleef onder de laagste verwachting en 25 procent onder de analistenconsensus. Maar nog meer schrokken analisten en beleggers van het omvangrijke verlies, mede door herstructureringskosten van 32,7 miljoen Canadese dollar. En of dat nog niet genoeg was, gaf de nieuwe topman Mark Zekulin een omzetwaarschuwing dat de prognose van 250 miljoen Canadese dollar in het vierde kwartaal wellicht niet zal worden gehaald.

