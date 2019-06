Canopy Growth zet in op groei en verwacht een spectaculaire omzettoename, maar de marktleider in legale cannabis blijft vooralsnog verlieslatend.

Vorig jaar was het jaar van de doorbraak van cannabis als beleggingsthema. Volgens ons kan het een blijver zijn. Cannabis is de Latijnse benaming voor hennep. De toppen van de vrouwelijke hennepplant worden gedroogd en verkruimeld tot marihuana of wiet. Cannabis wordt meestal vermengd met tabak en dan tot een sigaret (joint) gerold. In het overgrote deel van de wereld is cannabis een illegale drug. Maar almaar meer landen maken een onderscheid tussen softdrugs (cannabis) en harddrugs (cocaïne, heroïne, ...). Een doorbraak voor de sector was de beslissing van de Canadese overheid om vorig najaar ook het recreatieve gebruik van cannabis toe te staan en de verkoop te organiseren, zodat net als bij alcohol en tabak inkomsten naar de overheid vloeien. De meeste landen keuren enkel het medic...