Ondanks een nieuwe recordomzet dook het aandeel Nvidia meer dan 15 procent lager na de publicatie van de kwartaal- en jaarcijfers. De specialist in halfgeleiders voor grafische toepassingen sloot het gebroken boekjaar 2021, dat eindigde op 30 januari, af met een omzet van 5 miljard dollar. Dat was 61 procent meer dan vorig jaar en boven de consensusprognose van 4,8 miljard. Ook de nettowinst van 1,96 miljard dollar of 3,1 dollar per aandeel (+67%) lag boven de verwachte 2,81 dollar. De brutomarge bleef nagenoeg ongewijzigd op 65,5 procent. Dat had te maken met uitgaven verbonden aan de overname van Mellanox.De helft van de omzet (2,5 miljard dollar) kwam uit gaming dat een groei met 67 procent op jaarbasis en 10 procent op kwartaalbasis liet optekenen. Nvidia levert de grafische chips voor de Nintendo Switch-spelconsole en lanceerde de nieuwe GeForce RTX30 Series. De omzet van de datacenteractiviteit verdrievoudigde op jaarbasis naar 1,9 miljard dollar, maar groeide op kwartaalbasis niet. De groeivoet daalt sinds het tweede kwartaal van vorig jaar en is nu tot stilstand gekomen. De datacenterafdeling omvat halfgeleiders die in servers voor cloudcomputing worden gebruikt. Een belangrijke toepassing is kunstmatige intelligentie. Nvidia profiteert ook van de hogere vraag naar chips voor supercomputers die worden gebruikt voor het mijnen van cryptovaluta.In het afgelopen boekjaar groeide de groepsomzet met 52,7 procent naar 16,68 miljard dollar. Daarbij stond gaming in voor 47 procent of 7,76 miljard dollar. De groei van gaming is met de coronapandemie een versnelling hoger geschakeld. Nvidia blijft wel afhankelijk van de levenscyclus van de verschillende spelconsoles. Bovendien is onduidelijk of gaming zo zal blijven groeien na de pandemie. Het datacentersegment tekende voor 6,7 miljard dollar of 40 procent van de omzet. Nvidia wil sterk groeien in die niche en kocht daartoe het Israëlische Mellanox. De afdelingen Automotive en Professional Visualization staan in voor de rest van de omzet. De aangepaste bedrijfswinst of ebitda klom vorig jaar naar 7,31 miljard dollar (+78%). Op jaarbasis groeide de nettowinst met 55 procent naar 4,33 miljard dollar of 7,02 dollar per aandeel. Nvidia rekent voor het lopende kwartaal op een omzet van 5,3 miljard dollar. Voor het volledige boekjaar bedraagt de consensusprognose een omzetgroei met een derde. Dat is een stuk minder dan vorig jaar, maar de productiecapaciteit is beperkt door een globale schaarste aan componenten voor halfgeleiders. Nvidia realiseerde vorig jaar een vrije kasstroom van 4,7 miljard dollar. Eind vorig jaar beschikte het over 11,6 miljard dollar aan liquiditeiten. Daar stond een schuld van 7 miljard dollar tegenover. Nvdia keert een dividend van 16 dollarcent op kwartaalbasis uit. De overname van het Britse ARM Holdings (34,5 miljard dollar) wacht nog op de goedkeuring van verschillende instanties. Bij goedkeuring betaalt Nvidia 12,5 miljard cash en de rest in nieuwe aandelen. Dat zou voor een verwatering van zo'n 7 procent zorgen.ConclusieDe capaciteitsproblemen in de halfgeleidersector beperken het groeipotentieel op korte termijn. Het aandeel staat ook onder druk door de oplopende rente. Voorts is er bezorgdheid over de groei in het datacentersegment en de duurzaamheid van het huidige groeiritme in het gamingsegment. De hoge waardering (15 keer de verwachte omzet en 44 keer de ebitda) laat weinig ruimte voor negatieve verrassingen. Een goedkeuring van de overname van ARM kan het sentiment verbeteren. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 522,83 dollarTicker: NVDA USISIN-code: US67066G1040Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 324,2 miljard dollarK/w 2020: 76Verwachte k/w 2021: 40Koersverschil 12 maanden: +65%Koersverschil sinds jaarbegin: -2%Dividendrendement: 0,1%