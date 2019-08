De staking bij de Amerikaanse dochter Stop & Shop heeft het moederschip Ahold Delhaize niet uit koers geslagen.

Het sociaal conflict kostte het bedrijf in de VS in het tweede kwartaal 224 miljoen dollar aan omzet en ongeveer 100 miljoen dollar aan bedrijfswinst. Daardoor daalde de winstmarge op de voor Ahold Delhaize zeer belangrijke Amerikaanse markt in het tweede kwartaal tot 3,6 procent, tegenover nog 4,3 procent in dezelfde periode vorig jaar.

