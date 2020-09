Sinds het uitbreken van de coronacrisis is het alle hens aan dek bij Balta Group.

Cashmanagement staat nu centraal en er is dan ook een waslijst aan maatregelen genomen, om de kosten te beperken. Zo gingen zes van de acht fabrieken in België gingen tijdelijk dicht, en ging het personeel in de Europese landen (België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) in tijdelijke werkloosheid. Daarnaast dreef Balta de liquiditeitspositie op door al midden maart, bij het begin van de pandemie, een doorlopende kredietfaciliteit van 72,7 miljoen euro op te nemen in Europa en de Verenigde Staten. Maar nog belangrijker was een akkoord met de belangrijkste schuldeisers. De banken hebben aanvaard dat de berekening van de schuldconvenant tot en met het tweede kwartaal van volgend jaar wordt aangepast aan de impact van de coronacrisis. Zonder dat akkoord had Balta dit jaar de schuldconvenanten gebroken. Aan het einde van het boekjaar 2019 bedroeg de netto financiële schuld 4,0 keer de bedrijfskasstroom (ebitda). Medio 2020 is de schuldgraad opgelopen tot 5,9 keer, zonder rekening te houden met de impact van IFRS-16 (leasingovereenkomsten). De nettoschuld inclusief IFRS-16 bedroeg eind juni 320,3 miljoen euro. Eind maart was dat 326,6 miljoen euro en eind 2019 op 313,7 miljoen euro. De ratio is dus niet opgelopen door een stijgende nettoschuld, maar wel door de forse daling van de ebitda. Het jaar was nog goed begonnen. In de eerste twee maanden stegen de omzet en de winstgevendheid. Maar door de coronacrisis dook de organische (zonder overnames of desinvesteringen) omzet in de eerste jaarhelft 24,7 procent lager, van 351,4 naar 266,4 miljoen euro. Vooral de afdelingen Rugs (karpetten) en Residential hadden het moeilijk. De omzet zakte er met respectievelijk 29,6 en 27,7 procent. De afdeling Commercial kon het omzetverlies beperken tot 13,7 procent. Ondanks de kostenbesparingen hakt het forse omzetverlies stevig in op de rendabiliteit. De gecorrigeerde ebitda is in het eerste halfjaar iets meer dan gehalveerd (-51%), van 37,3 naar 18,3 miljoen euro. De ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) verschrompelt van 10,6 naar 6,9 procent. Ook hier is de karpettendivisie de slechte leerling van de klas met een 88,5 procent lagere ebitda (van 9,2 naar 1,0 miljoen euro) en een terugval in de ebitda-marge van 7,6 naar 1,2 procent. De sterkhouder is ook hier de Commercial-afdeling met 'slechts' 27,5 procent minder ebitda (van 19,2 naar 13,9 miljoen euro), of een afname in de ebitda-marge van 16,5 naar 13,9 procent. De afdeling Residential had het ook niet onder de markt. De ebitda daalde met 60,9 procent, van 7,9 naar 3,1 miljoen euro. De ebitda-marge viel terug van 7,8 naar 4,2 procent. De uitvoering van het verbeteringsprogramma NEXT, dat werd onderbroken door de coronacrisis, is begin juli hervat. Balta Group gaf geen jaarprognose, maar hoopt wel dat de groepsproductie in het vierde kwartaal weer op 85 procent van de normale capaciteit draait.ConclusieJanuari en februari toonden aan dat operationeel het ergste achter de rug was, maar dan kwam de coronacrisis. Die bracht voor weinig bedrijven veel goeds, maar al zeker niet voor bedrijven met in verhouding veel schulden en een matige rendabiliteit. Dat maakt dat het uitkijken is met aandelen als Balta Group, al zijn ze goedkoop. Het risico op een kapitaalverhoging en de bijbehorende serieuze verwatering compenseert die extreem lage waardering. Advies: houden/afwachtenRisico: hoogRating: 2C Koers: 1,06 euroTicker: BALTA BBISIN-code: BE0974314461Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 38,1 miljoen euroK/w 2019: 6Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -60%Koersverschil sinds jaarbegin: -62%Dividendrendement: -