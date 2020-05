Sinds het uitbreken van de coronacrisis is het alle hens aan dek bij Balta Group. Cashmanagement staat nu centraal.

In april zijn de operationele kosten met 37 procent verminderd, onder meer door de tijdelijke sluiting van zes van de acht fabrieken in België. Daardoor daalden de personeelskosten met 25 procent. Nieuwe productlanceringen en aankopen van onder meer grondstoffen en halffabricaten zijn uitgesteld. Er is voor 20 miljoen euro gesnoeid in de uitgaven.Daarnaast dreef Balta de liquiditeitspositie op door al midden maart een doorlopende kredietfaciliteit van 72,7 miljoen euro in Europa en de Verenigde Staten op te nemen. Maar belangrijker was een akkoord met de belangrijkste schuldeisers. De banken hebben aanvaard dat de berekening van de schuldconvenant tot en met het tweede kwartaal van volgend jaar wordt aangepast aan de impact van covid-19. Zonder dat akkoord had Balta dit jaar de schuldconvenanten gebroken. We wezen er al op dat de schuldgraad erg hoog is. Aan het einde van het boekjaar 2019 bedroeg de netto financiële schuld 4,0 keer de bedrijfskasstroom (ebitda). Balta slaagde er de voorbije jaren niet in die schuldgraad te verlagen. Door de zware impact van enkele weken covid-19 in het eerste kwartaal was de schuldgraad eind maart opgelopen tot 4,3 keer de ebitda (zonder impact IFRS-16 leasingscontracten). Tegen midden dit jaar zal dat nog een pak hoger zijn. Eind maart bedroeg de nettoschuld 326,6 miljoen euro, tegenover 313,7 miljoen euro eind 2019, inclusief de impact van IFRS-16. Zonder IFRS-16 staat de financiële schuld op 281,2 miljoen euro. Het jaar was nochtans goed begonnen. In de eerste twee maanden steeg de omzet en was er een gevoelige verbetering van de winstgevendheid. De ebitda steeg met 15,7 procent tegenover dezelfde periode in 2019. Maar in maart dook de omzet 29 procent op jaarbasis. De ebitda evolueerde van een winst van 15,7 procent naar een verlies van 2,2 procent (van 17,5 naar 17,1 miljoen euro). Dat is nog een pak beter dan de 13 procent omzetafname, van 183,5 naar 159,7 miljoen euro. Vooral de afdeling karpetten (Rugs) presteerde bijzonder zwak, met een kwart minder omzet. Enkel de afdeling Commercial haalde toch nog een 2 procent hogere omzet. Dat de ebitda veel minder sterk is gedaald dan de ebitda, betekent dat de rendabiliteit in de eerste drie maanden wel herstelde, in tegenstelling tot vorig jaar. De ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) klom van 9,5 naar 10,7 procent. Ook daar is de karpettendivisie het kneusje met een 31,1 procent lagere ebitda (van 6,2 naar 4,3 miljoen euro) en een terugval in de ebitda-marge van 9,5 naar 8,7 procent. De sterkhouder is ook hier Commercial, met 5,7 procent meer ebitda (van 7,7 naar 8,2 miljoen euro) en een stijging in de ebitda-marge van 13,9 naar 14,4 procent. De sterkste verbetering van de winstgevendheid kwam echter van de afdeling Residential met 25,3 procent meer ebitda (van 3,3 naar 4,1 miljoen euro) en een klim van de ebitda-marge van 6,0 naar 8,7 procent. De investeringen in het kader van het verbeteringsprogramma NEXT beginnen dan toch vruchten af te werpen. De drie belangrijke pijlers zijn duurzaam groeien, commercieel meer uitblinken en de kosten verlagen. Balta Group gaf geen jaarprognose, maar hoopt wel dat de groepsproductie in het vierde kwartaal weer op 85 procent van de normale capaciteit zal draaien.ConclusieJanuari en februari toonden aan dat operationeel het ergste achter de rug was, maar dan kwam covid-19. Voor bedrijven met in verhouding veel schulden en een matige rendabiliteit, zoals Balta Group, is het uitkijken, al zijn ze (spot)goedkoop gewaardeerd. De risico op een kapitaalverhoging en een bijbehorende verwatering compenseert die extreem lage waardering. Advies: houden/afwachtenRisico: hoogRating: 2CKoers: 1,23 euroTicker: BALTA BBISIN-code: BE0974314461Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 44,3 miljoen euroK/w 2019: 7Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -62%Koersverschil sinds jaarbegin: -56%Dividendrendement: -