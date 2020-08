Al drie kwartalen op rij verbetert de operationele marge. Met een nieuwe CEO is de kans op succes reëel.

Een beter dan verwacht kwartaalresultaat heeft het vel van topman Charles Bouaziz niet kunnen redden. De raad van bestuur onder leiding van Hans Van Bylen besliste hem aan de kant te schuiven en oudgediende Thierry Navarre tot interim-CEO te benoemen. De voormalige transformatiedirecteur heeft de ambitie permanent CEO te worden.

...

Een beter dan verwacht kwartaalresultaat heeft het vel van topman Charles Bouaziz niet kunnen redden. De raad van bestuur onder leiding van Hans Van Bylen besliste hem aan de kant te schuiven en oudgediende Thierry Navarre tot interim-CEO te benoemen. De voormalige transformatiedirecteur heeft de ambitie permanent CEO te worden. De terugkeer van Ontex op de beurs was tot nog toe een flop en daarvoor betaalt Bouaziz de rekening. De raad van bestuur vond het overnamebod van de Franse private-equityspeler PAI Partners te laag, maar intussen bleef de koers wegzakken. De onruststoker was het hefboomfonds ENA, na GBL de tweede belangrijkste aandeelhouder bij Ontex. ENA vroeg al begin dit jaar actie en kreeg onlangs de steun van de Franse vermogensbeheerder CIAM. Ook GBL zag in dat de positie van Bouaziz onhoudbaar was geworden. Het is vreemd dat het nog zolang heeft geduurd, want in mei 2019 kreeg de koers een oplawaai na de voorstelling van het plan Transform to Grow (T2G). Dat moest de reactie van de directie zijn op de malaise en de afwijzing van het bod van PAI Partners. Wie enkel kijkt naar de voorbije drie kwartalen, zal de CEO-wissel niet begrijpen. Drie keer op rij is er operationele beterschap. In het vierde kwartaal van 2019 en in het eerste en tweede kwartaal van dit jaar zien we een gunstige kentering in de winstmarge. De toonaangevende producent van persoonlijkehygiëne-oplossingen voor baby's (luiers), vrouwen (tampons) en senioren (incontinentieproducten) zag de vergelijkbare omzet in het tweede kwartaal wel met 10,5 procent afnemen tot 508,5 miljoen euro. Op basis van de gerapporteerde omzet is er bij de Oost-Vlaamse groep een achteruitgang met zelfs 15,6 procent tot 479,2 miljoen euro. Dat cijfer ligt in de lijn van de analistenverwachting van 478,3 miljoen euro. In het eerste halfjaar bleef de daling van de vergelijkbare omzet beperkt tot 2 procent en in termen van de gerapporteerde omzet tot 5,5 procent.Net als in het vorige kwartaal, verraste vooral de verbetering van de winstgevendheid. De rebitda (bedrijfskasstroom uit gewone bedrijfsactiviteiten) klom bij constante wisselkoersen met 36,4 procent in het tweede kwartaal (van 58,1 naar 79,2 miljoen euro) of een stijging van de rebitda-marge (rebitda/omzet) van 10,2 naar 15,6 procent. Als we rekening houden met wisselkoersschommelingen bedraagt de winst 3,1 procent (van 58,1 naar 59,9 miljoen euro). Dat is een toename van de rebitda-marge van 10,2 procent naar 12,5 procent, terwijl analisten rekening gehouden met slechts 10,4 procent. Over de eerste jaarhelft bekeken geeft dat een rebitda van 125,9 miljoen euro tegenover 111,0 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2019, of een toename in de rebitda-marge van 10,0 naar 12,0 procent. De lagere grondstoffenprijzen en de uitwerking van het T2G-plan beginnen hun vruchten af te werpen. De verbeterde winstgevendheid zorgde ook voor een daling van de nettoschuld van 898,7 miljoen euro eind juni 2019 naar 853,4 miljoen euro eind juni 2020. Daardoor zakt de schuldgraad van 3,71 naar 3,28. ConclusieAl drie kwartalen op rij verbetert de operationele marge. Er is hoop dat het ergste leed voor de aandeelhouders geleden is. Aandeelhouder ENA blijft druk zetten om de strategie bij te stellen en het T2G-plan ambitieuzer te maken. Met een nieuwe CEO is de kans op succes reëel. Tegen 0,8 keer de boekwaarde en 10 keer de verwachte winst in een crisisjaar als 2020 vinden we het aandeel spotgoedkoop en een van de meest kansrijke turnarounds op Euronext Brussel. We bekijken een opname in de voorbeeldportefeuille.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 11,66 euroTicker: ONTEX BBISIN-code: BE0974276082Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 960 miljoen euroK/w 2019: 13,5Verwachte k/w 2020: 9,5Koersverschil 12 maanden: -14%Koersverschil sinds jaarbegin: -38%Dividendrendement: -