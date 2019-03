CFE blikt voorzichtig vooruit

Ondanks de recente zwakke koersprestatie van het aandeel van de Belgische bouw- en baggergroep CFE inspireerde de jaarrapportering niet. Het aandeel zakte in 2018 met 29 procent en sinds het jaarbegin is er ondanks het sterke beursklimaat slechts een bescheiden herstel met 2 procent. Tegenover de historische piek op 141,45 euro in mei 2017 is de daling opgelopen tot 37 procent.