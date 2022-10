CFE is financieel gezond en geeft prioriteit aan het bewaken van de marges.

CFE is sinds de afsplitsing van de bagger-, waterbouw- en milieugroep DEME op 30 juni een gediversifieerde en geïntegreerde bouw- en vastgoedontwikkelingsgroep. Het aandeel zakte op 30 juni ruim 20 procent, een bevestiging dat beleggers vooral geïnvesteerd waren in CFE wegens het potentieel van DEME.

CFE reageerde met een inkoopprogramma van eigen aandelen. In juli kocht het 561.000 aandelen tegen een gemiddelde koers van 8,7 euro per aandeel. Sinds eind augustus loopt een tweede inkoop tot eind oktober van maximaal 700.000 aandelen. De groep kocht al 423.800 aandelen tegen gemiddeld 10,14 euro per aandeel en bezit 984.800 aandelen, of 3,89 procent van de uitstaande aandelen. Maar belangrijker was de gunstige marktreactie op de halfjaarrapportering. De groepsomzet klom met 3,4 procent tot 586,2 miljoen euro. In het eerste kwartaal bedroeg de groei 3,9 procent tot 272,8 miljoen euro. De bedrijfskasstroom of ebitda klom met een stevige 43,3 procent tot 27,8 miljoen euro, waardoor de rebitda-marge met 130 basispunten steeg, van 3,4 tot 4,7 procent. De bedrijfswinst of ebit klom 33,1 procent hoger tot 21,1 miljoen euro, de ebit-marge van 2,8 tot 3,6 procent. De nettowinst steeg met 39,2 procent tot 13,5 miljoen euro, of tot 0,53 euro per aandeel. Het orderboek nam tegenover het einde van 2021 met 9,9 procent toe tot 1,78 miljard euro, een record. De nettoschuld zakte met 54,1 miljoen euro tot 58,9 miljoen, onder meer dankzij een dividend van 40,8 miljoen van DEME voorafgaand aan de afsplitsing. CFE betaalde dit jaar geen dividend om de balans te versterken. In de toekomst mikt de groep op een uitkering van 25 procent van de nettowinst. De rapportering van het segment Contracting is opgesplitst in Bouw & Renovatie en Multitechnieken. Bouw & Renovatie presteerde beter dan verwacht. De omzet nam met 10,7 procent toe tot 397,4 miljoen euro. Er was een sterke groei in Luxemburg (+71,9% tot 75,3 miljoen euro) en beperktere stijgingen in België (+2,2% tot 255,4 miljoen) en Polen (+1,2% tot 67,1 miljoen). De ebit herstelde van -0,1 miljoen euro in de eerste helft van 2021 tot 6,9 miljoen, ondanks de sterke toename van de materiaalprijzen. Het orderboek steeg met 11,2 procent tot 1,3 miljard euro. Het segment Multitechnieken verging het minder goed, met een omzetgroei van 4,2 procent tot 172,2 miljoen euro, maar een daling van de ebit met 43,6 procent tot 4,4 miljoen. De hogere materiaalprijzen en de verstoring van de toeleveringsketens speelden onder meer de spoorwegactiviteiten parten. De lagere bestellingen van de spoornetbeheerder Infrabel stuurden het orderboek 2,3 procent lager tot 391,9 miljoen euro. De resultaten van het segment Vastgoedontwikkeling schommelen meer door de impact van de timing van de verkoop van projecten. De omzet zakte met 41,2 procent tot 31,1 miljoen euro en de ebit met 45,4 procent tot 5,9 miljoen. Het vastgoedbestand zakte met 8,4 procent tot 174 miljoen euro. Door de goede resultaten stelde de groep de verlaagde jaarverwachtingen positief bij. Ze verwacht een omzetgroei en een nettoresultaat in de buurt van het niveau in 2021 van 39,5 miljoen euro.ConclusieOnder impuls van de inkoop van eigen aandelen en een goed onthaald rapport is het aandeel van CFE volledig hersteld van de pandoering bij de afsplitsing van DEME. De waardering blijft tegen 7,8 keer de verwachte winst 2022 voldoende aantrekkelijk voor een koopadvies. De groep is financieel gezond en geeft prioriteit aan het bewaken van de marges. Rond 12 euro ligt een technische weerstand. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 10,58 euroTicker: CFEB BBISIN-code: BE0003883031Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 267,8 miljoen euroK/w 2021: 6,4Verwachte k/w 2022: 7,8Koersverschil 12 maanden: +28%Koersverschil sinds jaarbegin: -11%Dividendrendement: -