De vooruitzichten op langere termijn blijven zeer gunstig, met een belangrijke rol voor DEME in de koolstofneutrale klimaatambities.

CFE beperkte in 2020 dankzij een betere tweede jaarhelft de covid-19-schade. De groepsomzet daalde met 11,1 procent tot 3,22 miljard euro. Na zes maanden betekende de omzet van 1,49 miljard euro nog een achterstand tegenover 2019 van 19,3 procent. De omzet van de offshore-, bagger- en milieugroep DEME daalde na een sterker derde kwartaal (-6% tot 632,2 miljoen euro) in het vierde kwartaal met 14,1 procent tot 515,7 miljoen. Op jaarbasis bedraagt de terugval 16,3 procent, tot 2,2 miljard euro. Van de omzetdaling met 426 miljoen euro wordt 300 miljoen toegeschreven aan de gevolgen van de pandemie. Het grootste slachtoffer was de divisie baggerwerken, dat 877 miljoen euro omzet haalde (-19,1%), of 40 procent van het totaal (41% in 2019). De offshoredivisie boekte 934,6 miljoen euro omzet, een daling met 18,1 procent, of 43 procent van het totaal (44% in 2019). Het belang van DEME Infra groeide van 7 naar 9 procent, tot 208,8 miljoen euro. De bedrijfskasstroom van DEME zakte met 15,5 procent tot 369,5 miljoen euro, of een kleine stijging van de ebitda-marge met 10 basispunten tot 16,8 procent. De nettowinst van DEME zakte met 61,9 procent tot 50,4 miljoen euro.Het orderboek steeg naar een recordniveau van 4,5 miljard euro (3,75 miljard eind 2019), onder meer dankzij een landwinningscontract van 300 miljoen euro voor het Abu Qir-havenproject in Egypte en het contract van 700 miljoen euro voor de bouw van de Fehmarnbelt, 's werelds langste onderzeese weg- en spoorverbinding tussen Duitsland en Denemarken. DEME sloot de voorbije maanden enkele contracten in waterstofprojecten. De bouwafdeling contracting realiseerde 911,9 miljoen euro of 8,7 procent minder omzet vergeleken met 2019. De pandemie kostte 90 miljoen euro omzet, waarvan 20 miljoen in de tweede jaarhelft. De bedrijfswinst (ebit) daalde met 20,7 procent tot 14,9 miljoen euro en de nettowinst met 42,1 procent tot 5,5 miljoen. Het orderboek klom vorig jaar met 7,7 procent tot 1,49 miljard euro. Dankzij de oplevering van vier residentiële vastgoedprojecten in Polen boekte de kleinere pool vastgoedontwikkeling een sterk jaar. De ebit klom met 67,2 procent tot 22,9 miljoen euro. Het verwerven van heel wat nieuwe gronden zorgde voor een toename van het vastgoedbestand met 34 procent tot 192 miljoen euro. De groep heeft veertig projecten in ontwikkeling, in België (54,2% van het vastgoedbestand), het Groothertogdom Luxemburg (28,1%) en Polen (17,7%). Op groepsniveau daalde de ebit met 32,8 procent tot 119,5 miljoen euro en de nettowinst met 52 procent tot 64 miljoen of 2,53 euro per aandeel. Zowel DEME als contracting verwacht in 2021 een toename van de omzet en de nettowinst, terwijl de vastgoedafdeling door minder opleveringen en uitgestelde bouwvergunningen een beperkte daling verwacht. Het herstel zal op groepsniveau wel onder het niveau van voor de pandemie blijven. De nettoschuld zakte in 2020 met 24,6 procent tot 601,4 miljoen euro. CFE betaalt na een jaar onderbreking een brutodividend uit van 1 euro per aandeel. ConclusieHet aandeel van CFE is na de forse klim sinds oktober toe aan een adempauze. Maar de vooruitzichten op langere termijn blijven zeer gunstig, met een belangrijke rol voor DEME in de koolstofneutrale klimaatambities. We bevestigen het koopadvies vanuit een langetermijnperspectief. Het orderboek is historisch hoog, al blijft het bewaken van de marges een uitdaging. Het aandeel noteert tegen 25 keer de verwachte winst 2021 en met een ondernemingswaarde (ev) van 7,1 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) 2021. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 92,1 euroTicker: CFEB BBISIN-code: BE0003883031Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,3 miljard euroK/w 2020: 36Verwachte k/w 2021: 25Koersverschil 12 maanden: +26%Koersverschil sinds jaarbegin: +9,5%Dividendrendement: 1,1%