Het aandeel van CFE schippert tussen hoop en vrees, maar de uitbreiding van de vloot, het marktleiderschap in offshore en een stevig orderboek zullen de resultaten de komende jaren ondersteunen.

De derdekwartaalupdate van CFE lag min of meer in lijn met de verwachtingen. De offshore-, bagger- en milieugroep DEME boekte in het derde kwartaal 686,7 miljoen euro omzet, 2,1 procent minder dan in het derde kwartaal van 2018. Na negen maanden is er een beperkte toename met 0,3 procent tot 2,02 miljard euro. Het aandeel van de offshoredivisie in de omzet klimt van 43 procent in het eerste semester tot 44,3 procent, of 895,5 miljoen euro. De belangrijkste windprojecten zijn SeaMade en MOG voor de Belgische kust, en Moray East in het Verenigd Koninkrijk. DEME sleepte in het derde kwartaal een aanzienlijk offshorewindcontract in de wacht in Frankrijk in een joint venture met Eiffage, terwijl belangrijke vooruitgang werd geboekt in twee contracten voor offshorewindene...