De Belgische bouw- en baggergroep CFE publiceerde op 19 mei twee persberichten. Ten eerste kregen we meer details over de opsplitsing van CFE in twee afzonderlijke beursgenoteerde ondernemingen: CFE en DEME Group. CFE zal zijn 100 procentbelang in de offshore-, bagger- en milieugroep DEME overdragen naar een nieuwe vennootschap, DEME Group. De aandeelhouders zullen voor elk aandeel in bezit een aandeel van DEME Group ontvangen. Het nieuwe CFE zal de bouwafdeling contracting en de pool vastgoedontwikkeling (BPI Real Estate) omvatten. Het doel is de twee bedrijven met een apart bestuur en eigen strategische prioriteiten ten volle te laten ontwikkelen. Op die manier kan vooral DEME Group een volwaardige waardering nastreven. Dat bleek onder de koepel van CFE niet realiseerbaar, getuige de structurele onderwaardering (gemiddeld ruim 30%) tegenover de Nederlandse sectorgenoot Boskalis. Nochtans realiseren beide ondernemingen historisch een vergelijkbare bedrijfskasstroommarge van 15 à 20 procent. Op 29 juni stemt een buitengewone aandeelhoudersvergadering over de opsplitsing. De minimaal vereiste meerderheid van 75 procent is nagenoeg verzekerd, gezien de steun van de hoofdaandeelhouders Ackermans & van Haaren (62,1%) en Vinci (12,1%). De eerste handelsdag van DEME Group is voorzien op 30 juni. Cruciaal is dat CFE de beoogde fiscale ruling verkreeg, waardoor de partiële afsplitsing niet zal worden onderworpen aan de toepassing van roerende voorheffing. Het aandeel om fiscale doeleinden voor de afsplitsing verkopen is dus niet nodig. De twee hoofdaandeelhouders verbonden zich ertoe geen aandelen van CFE en DEME Group te verkopen in de eerste twaalf maanden na de splitsing. Het goede nieuws over de opsplitsing werd overschaduwd door het tweede persbericht dat een update gaf over het eerste kwartaal. De beperkte cijfers over het eerste kwartaal waren positief. De omzet van DEME groeide met een sterker dan verwachte 28,6 procent tot 616,7 miljoen euro, terwijl die van het nieuwe CFE met 3,9 procent toenam tot 272,8 miljoen. Ook het orderboek blijft sterk, met een beperkte daling bij DEME sinds eind 2021 (-1,3% tot 5,83 miljard euro) en een toename bij CFE (+4% tot 1,68 miljard). De nettoschuld steeg op groepsniveau met 24 procent tot 627,2 miljoen euro. De markt verslikte zich echter in de verlaagde verwachtingen voor het volledige jaar 2022. Voor DEME mikte de groep eind februari op een verdere toename van de omzet, ebitda en nettowinst. Nu wordt een vergelijkbaar omzetniveau vooropgesteld en een beperkte daling van de nettowinst. In 2021 realiseerde DEME 2,51 miljard euro omzet (+14,3% tegenover 2020) en een ebitda van 469,3 miljoen (+27%), of een ebitda-marge van 18,69 procent (16,83% in 2020). Positief is dat het aantal aanbestedingen voor offshore energieprojecten toeneemt als gevolg van de geopolitieke spanningen en de energietransitie. Voor het nieuwe CFE werden de verwachtingen getemperd, van een gematigde omzetgroei en een aanhoudend hoge nettowinst (39,5 miljoen euro in 2021) eind februari naar een daling van de nettowinst, weliswaar met een rendement op het eigen vermogen boven de langetermijndoelstelling van 15 procent. CFE organiseert op 1 juni een investeerdersdag.ConclusieDe omzet- en winstwaarschuwing overschaduwde de positieve update over de opsplitsing van CFE en bezorgde het aandeel een stevige oplawaai. We blijven positief over de fiscaal neutrale opsplitsing die de waardering van DEME Group structureel ten goede zal komen. Al moet het vertrouwen worden hersteld. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 100,0 euroTicker: CFEB BBISIN-code: BE0003883031Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,53 miljard euroK/w 2021: 17Verwachte k/w 2022: 17,5Koersverschil 12 maanden: +12%Koersverschil sinds jaarbegin: -21%Dividendrendement: -