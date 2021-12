CFE pakt uit met een opsplitsing in twee aparte beursgenoteerde vennootschappen. De Belgische bouw- en baggergroep trok na een goed derde kwartaal ook de jaarverwachtingen op.

De Belgische bouw- en baggergroep CFE pakt uit met een opsplitsing in twee aparte beursgenoteerde vennootschappen: CFE (bouwactiviteiten) en DEME. CFE zal DEME eerst overdragen naar een nieuw bedrijf, Newco. Daarna zullen alle aandeelhouders naast een aandeel van CFE ook een aandeel van Newco verwerven. Pas als er een akkoord is met de fiscus, gaat de operatie door. Wellicht wordt ze pas afgerond tegen volgende zomer. Nog goed nieuws: CFE trok na een goed derde kwartaal de jaarverwachtingen op. Tot nu werd een significante stijging van de jaaromzet en het nettoresultaat verwacht tegenover 2020, zonder het pre-covidniveau te halen. Die prognose is nu opgetrokken tot een jaaromzet en nettowinst op het niveau van voor de pandemie. in 2019 boekte CFE 3,62 miljard euro omzet en een nettowinst van 133,4 miljoen, of 5,27 euro per aandeel. Vorig jaar daalde de omzet met 11,1 procent tot 3,22 miljard en de nettowinst met 52 procent tot 64 miljoen (2,53 euro per aandeel). In de eerste jaarhelft was er een omzet van 1,63 miljard euro, een toename met 9,3 procent tegenover de eerste jaarhelft van 2020. Die voorsprong was na negen maanden geslonken tot 6,3 procent op basis van een omzet van 2,55 miljard euro. De bagger-, waterbouw en milieugroep DEME boekte een kwartaalomzet van 667,8 miljoen euro, 5,6 procent meer dan in 2020. Na negen maanden is er een stijging met 3 procent tot 1,73 miljard euro. De afdeling baggerwerken realiseerde een kwartaalomzet van 310,8 miljoen euro of 46,5 procent van het totaal, en na negen maanden 818 miljoen (47%). De bezettingsgraad van de vloot nam toe tegenover het begin van het jaar, onder meer dankzij drukke activiteiten in Egypte en Rusland. De omzet van de afdeling DEME Offshore bedraagt na negen maanden 568,3 miljoen euro, dankzij een kwartaalomzet van 233,3 miljoen. De activiteiten trokken zoals verwacht fors aan omdat belangrijke projecten in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk intussen in volle uitvoering zijn. De afdeling DEME Infra boekte in de eerste negen maanden een omzet van 185,4 miljoen euro(119,9 miljoen na zes maanden). Cijfers over de winstgevendheid kregen we niet, maar in de eerste jaarhelft boekte DEME dankzij de baggerwerken een bemoedigend herstel van de bedrijfskasstroom- of ebitda-marge met 200 basispunten tot 17,6 procent. De afdeling baggerwerken zal de komende jaren een structurele rugwind hebben door grote infrastructuurwerken als relance na de coronapandemie en de klimaatambities. Dit laatste element is gunstig voor DEME Offshore dat de komende jaren steeds meer actief zal worden buiten Europa. Dat werd nog in de verf gezet door twee belangrijke contracten in de VS. Het orderboek van DEME staat op een recordniveau van 4,83 miljard euro (+7,3% tegenover eind 2020). Op jaarbasis zou de omzet en de winst iets onder het niveau van 2019 landen. De omzet van de afdeling Contracting - 760,2 miljoen euro na negen maanden - loopt 15,8 en 3,5 procent voorop tegenover 2020 en 2019. De activiteiten in Polen, Brussel en Wallonië doen het goed, terwijl Vlaanderen wat achterblijft. Het orderboek bleef stabiel op 1,47 miljard euro (-1,5% tegenover eind 2020). Contracting mikt op een jaaromzet en nettoresultaat in de buurt van het niveau in 2019. De kleinere pool vastgoedontwikkeling (BPI Real Estate) blijft sterk presteren door de sterke vraag naar duurzame appartementen en zal na een stevig 2020 dit jaar uiteindelijk nog iets beter presteren. Initieel werd een lichte daling van het nettoresultaat verwacht. ConclusieWe steunen de opsplitsing van CFE in twee apart genoteerde beursgenoteerde vennootschappen. Op korte termijn is er wel de onzekerheid over de nieuwe coronavariant, maar op wat langere termijn blijven de structurele rugwinden voor DEME meer dan ooit intact. Gecombineerd met een aantrekkelijke waardering, tegen 17,1 keer de verwachte winst 2021 en een ondernemingswaarde van 5,7 keer de verwachte bedrijfskasstroom 2021, wettigt dit een ongewijzigd positief advies.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 90,50 euroTicker: CFEB BBISIN-code: BE0003883031Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,29 miljard euroK/w 2020: 36Verwachte k/w 2021: 17Koersverschil 12 maanden: +21%Koersverschil sinds jaarbegin: +7%Dividendrendement: 1,1%