Het aandeel van adidas kreeg rake klappen door de Russische invasie in Oekraïne, en de verkoop in China was al langer een reden tot bezorgdheid. Toch blijft adidas een absoluut Europees topaandeel.

Het aandeel van adidas kreeg eerst rake klappen door de Russische invasie in Oekraïne. Traditioneel staat de Duitse sportgigant sterk in Centraal- en Oost-Europa, inclusief Rusland. Het geschatte omzetverlies van 250 miljoen euro door het wegvallen van de Russische activiteiten was minder dan analisten voor dit jaar hadden gevreesd, waardoor de koers weer opveerde. Maar de verkoop in China was ook een reden van bezorgdheid voor adidas. Net zoals grote rivaal Nike weigerde de Duitse sportgigant begin vorig jaar nog katoen te gebruiken uit een Chinese provincie, omdat er ernstige aanwijzingen waren dat de minderheidsgroep de Oeigoeren daar tot dwangarbeid werd gedwongen. Als reactie zetten de Chinezen een onlinelastercampagne op. Die had in 202...

Het aandeel van adidas kreeg eerst rake klappen door de Russische invasie in Oekraïne. Traditioneel staat de Duitse sportgigant sterk in Centraal- en Oost-Europa, inclusief Rusland. Het geschatte omzetverlies van 250 miljoen euro door het wegvallen van de Russische activiteiten was minder dan analisten voor dit jaar hadden gevreesd, waardoor de koers weer opveerde. Maar de verkoop in China was ook een reden van bezorgdheid voor adidas. Net zoals grote rivaal Nike weigerde de Duitse sportgigant begin vorig jaar nog katoen te gebruiken uit een Chinese provincie, omdat er ernstige aanwijzingen waren dat de minderheidsgroep de Oeigoeren daar tot dwangarbeid werd gedwongen. Als reactie zetten de Chinezen een onlinelastercampagne op. Die had in 2021 een negatieve impact op de Chinese verkoop. Toen het management bij de bekendmaking van de jaarresultaten voor 2022 een omzetgroei van 11 tot 13 procent bij constante wisselkoersen vooropstelde, kwam die uit boven de gemiddelde analistenschatting van 9,5 procent. De koers maakte daarop een sprong van ruim 25 euro (+13,6%). Maar het management was daarbij niet uitgegaan van de ernstige opstoot van de covid-19-pandemie, die in China tot flink wat lockdowns leidde. Dat de eerstekwartaalcijfers geen gouden medaille verdienen, heeft vooral te maken met de lagere inkomsten uit China (-28%). De omzet bleef met 1 miljard euro ook verder onder de gemiddelde verwachtingen van de analisten, die op 1,21 miljard euro mikten, al was de markt voorbereid op minder goed nieuws.In het eerste kwartaal lag de omzet van 5,30 miljard euro nog min of meer in lijn met de omzet van vorig jaar (toen 5,27 miljard euro) en de analistenconsensus van 5,21 miljard euro, vooral dankzij Noord-Amerika (kwartaalomzet 1,40 miljard euro, of 21% hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2021 en ook een stuk boven de analistenconsensus van 1,23 miljard euro). In Latijns-Amerika bedroeg de omzetstijging 41 procent op jaarbasis tot 419 miljoen euro, terwijl de gemiddelde analistenverwachting 331 miljoen euro bedroeg. De bedrijfswinst (ebit) was met 437 miljoen euro een afknapper, want 38 procent minder dan het eerste kwartaal van 2021, zij het boven de analistenconsensus van 391,9 miljoen euro. De ebit-marge maakte een duik van 13,4 procent in het eerste kwartaal van 2021 naar 8,2 procent voor de eerste drie maanden van dit jaar. Dat was wel 99 basispunten onder de analistenconsensus van 9,19 procent. Omdat ook de Adidas-top niet meteen beterschap ziet, wordt voor 2022 in China een aanzienlijke omzetdaling verwacht in vergelijking met vorig jaar. Voorheen werd nog op een toename met 5 procent gerekend. Vandaar dat het management nu uitgaat van een omzetgroei aan de onderkant van de eerdere vork van 11 à 13 procent. Idem voor de winstverwachting, met een lagere ebit-marge van 9,4 procent, tegenover eerder nog een vork tussen 10,5 en 11 procent. Op iets langere termijn bekeken profiteert Adidas nog altijd van de athleisuretrend, waardoor het hip is sportkleding of kleding die erop lijkt op straat te dragen, zoals sneakers, maar ook alledaagse kleding gemaakt van materialen zoals joggingstof en polyester. Adidas blijft een absoluut Europees topaandeel, dat na de recente duik terug redelijk gewaardeerd is, tegen onder meer minder dan 11 keer de ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2022 (tegenover 14,5 keer gemiddeld over de afgelopen vijf jaar). We behouden het aandeel dan ook in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 184,22 euroTicker: ADS GYISIN-code: DE000A1EWWW0Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 34,57 miljard euroK/w 2021: 27Verwachte k/w 2022: 19Koersverschil 12 maanden: -38%Koersverschil sinds jaarbegin: -29%Dividendrendement: 1,8%