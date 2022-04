Cisco Systems evolueerde de voorbije jaren van hardware richting software en diensten. Dat levert een bescheiden omzetgroei op, weliswaar met vrij hoge marges.

Veel technologiebedrijven profiteerden van de coronapandemie door een gestegen vraag naar hardware en software. Door het vele thuiswerk hebben investeringen in bedrijfsnetwerken vertraging opgelopen. Steeds meer toepassingen verhuizen naar de cloud en daar moeten ook de netwerken aan aangepast worden. De overgang naar 5G vergt eveneens bijkomende investeringen. Ook beveiliging is belangrijker dan ooit. Cisco is als producent van netwerkapparatuur, beheersoftware en aanverwante diensten goed geplaatst om van die evolutie te profiteren. Na enkele jaren met een stabiele of negatieve omzetgroei wordt er in het lopende boekjaar eindelijk weer een hogere omzet verwacht. De consensusverwachting bedraagt 52,9 miljard dollar tegenover 49,8 miljard in het vorige boekjaar.In de drie maanden tot eind januari, het tweede kwartaal van het lopende fiscaal boekjaar, steeg de groepsomzet met 6,4 procent naar 12,72 miljard dollar, een fractie boven de consensusverwachting. Daarbij klom de omzet uit productverkopen met 9,1 procent naar 9,35 miljard dollar. De productengroep staat in voor 74 procent van de groepsomzet. Bij de diensten was er op jaarbasis een lichte achteruitgang (-0,6%) naar 3,37 miljard dollar. Dat komt omdat de opbrengsten uit diensten met enkele kwartalen vertraging de groei van de productverkopen volgen. Cisco wil dat tegen 2025 de helft van de inkomsten uit diensten bestaat.Het aandeel van software in de omzet nam met 6 procent toe naar 3,8 miljard dollar. Daarvan kwam 3 miljard dollar uit abonnementsinkomsten (+12%). De totale abonnementsinkomsten bedroegen 5,5 miljard dollar of 44 procent van de groepsomzet. Het productengamma is opgedeeld in enkele afdelingen. Secure Agile Networks is de grootste groep met een omzet van 5,9 miljard dollar (+7%) of 63 procent van de omzet uit producten. Het betreft hardware en software voor verschillende types netwerken. De grootste groei kwam van Internet for the Future waar de omzet op jaarbasis met 42 procent steeg naar 1,3 miljard dollar. End-to-end Security groeide met 7 procent. De enige krimp kwam van Hybrid Work (-9%). Het aantal nieuwe productorders groeide met meer dan 30 procent. De brutowinstmarge lag met 65,5 procent iets boven de verwachtingen. De marge op de producten (64,3%) was lager dan die op diensten (68,8%). De nettowinst steeg met 16,8 procent naar 2,97 miljard dollar. Dat was onder meer te danken aan een lagere belastingfactuur en aan het feit dat geen herstructureringslasten werden geboekt. Vorig boekjaar startte Cisco een herstructureringsplan waarmee de groep op termijn 1 miljard dollar per jaar wil besparen. Cisco had na het tweede kwartaal 21,1 miljard dollar in kas. Het kwartaaldividend werd verhoogd van 37 naar 38 dollarcent. Cisco trok het budget voor aandeleninkopen op van 3 tot 18 miljard dollar. Cisco kocht in het tweede kwartaal 82 miljoen aandelen in tegen gemiddeld 58,36 dollar. Dat is zo'n 10 procent boven de huidige koers.ConclusieCisco Systems evolueerde de voorbije jaren van hardware richting software en diensten. Dat levert een bescheiden omzetgroei op, weliswaar met vrij hoge marges. Problemen in de toeleveringsketen beletten de groep om de stijgende orders te vertalen in omzet. De kwartaalcijfers en de prognoses voor het volledige boekjaar weken weinig af van de verwachtingen. Beleggers waren vooral gecharmeerd door het optrekken van het budget voor de inkoop van eigen aandelen, al is dat op langere termijn niet de beste groeistrategie. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B Koers: 51,96 dollarTicker: CSCO USISIN-code: US17275R1023Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 220 miljard dollarK/w 2021: 16Verwachte k/w 2022: 15Koersverschil 12 maanden: +1%Koersverschil sinds jaarbegin: -18%Dividendrendement: 2,9%